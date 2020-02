¡Deslumbrante! La sensación de la alfombra roja de la 92° edición de los Premios Oscar ha sido Billy Porter quien ha hecho su aparición con un elegante vestido de Giles Deacon.

El actor ha decidido combinar este atuendo con joyas de la tienda Swaroski y zapatos del diseñador malayo Jimmy Choo, reconocido especialista en calzado para mujer hechos a mano. Asimismo su maquillaje ha sido fruto del trabajo del estilista Sam Ratelle.

Esta no es la primera vez que el actor asiste a una gala del Oscar en vestido, pues el año pasado el actor llegó con un look igual de llamativo: un vestido largo y negro, con forma de esmoquin en la parte de arriba y una falda de vuelo, que fue confeccionado por Christian Sirano. Además llevó zapatos de Rick Owens y joyas de Oscar Heyman.

Billy Porter quiso compartir este momento al lado de su esposo Adam Smith con quien no dudo en fotografiarse.

Sus detractores no dudaron en calificar el vestuario de Billy Porter como una manera de fomentar la “sexualización de los niños a través del uso de drag queens”.

FOTO: Twitter

La respuesta del actor no se hizo esperar quien no se amilanó ante las críticas y señalando que “si a alguien no le gustaba como se veía pues que no lo viese”.

Asimismo, en diferentes entrevistas Billy Porter ha manifestado que sus estas críticas contra él va más allá de la elección del vestuario sino que se trata de un reflejo de la discriminación que aún siguen sufriendo los artistas integrantes de la comunidad LGTBI.