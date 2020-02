En una entrevista para el medio El mundo, el malagueño Antonio Banderas declaró que está seguro de que el intérprete del Joker, Joaquin Phoenix ganará el premio a mejor actor en la próxima edición de los premios Oscar 2020. “Es vox populi. De hecho, creo que ya tiene el Oscar en casa”, comentó el artista..

Sin embargo, el actor no pudo evitar sentirse orgulloso de su nominación gracias a su papel en la película Dolor y Gloria. “La nominación fue una sorpresa enorme y maravillosa, cuando ya no formo parte de esta cultura (Hollywood)”, mencionó.

Cabe resaltar que el artista es el segundo actor español en ser nominado en esa categoría, luego de Javier Bardem y de ganar, se convertiría en el segundo actor en la historia en obtener un premio por una película que no está en idioma inglés.

“Pero no me lo van a dar”, afirma. “Si hubiera opción jugaría con ello, pero se lo lleva Joaquin descarado”. No obstante, Antonio Banderas se muestra satisfecho con su trabajo, ya que ha logrado la nominación con una película pequeña. “Este año para eso ha sido increíble, y tengo en mi casa un montón de chatarra nueva que lo demuestra”, comenta.

Antonio Banderas en Dolor y Gloria

La película ‘Dolor y Gloria’, dirigida por Pedro Almodóvar le dio a Antonio Banderas su primera nominación al oscar como mejor actor. El filme narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad.