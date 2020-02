Mario Irivarren confesó para las cámaras de “Estás en todas” en la sección “#MI PEOR BESO FUE”, que el beso que protagonizó con Angie Arizaga fue bastante incómodo. El chico reality recordó algunos momentos que vivió en sus inicios en combate.

El integrante de “Esto es guerra” se refirió acerca del beso que protagonizó con Angie Arizaga, el cual fue puesto en evidencia al mostrarlo durante la transmisión del programa en vivo.

PUEDES VER Ivana Yturbe niega tener una relación oficial con Mario Irivarren

Lo que sucedió fue que Mario Irivarren y la popular ‘Negrita’ fueron captados por las cámaras de un compañero del reality para luego ser vendida al productor del programa, quien mostró la imagen de los modelos besándose.

“¿Sabes cuál fue el beso que me costó? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Combate y tuve mi escapada con la negra Angie?, ¿Te acuerdas? le vendieron la foto a ‘Pepelucho’ y la pasaron en el programa. Fue un momento muy incómodo”, contó el ex de Ivana Yturbe.

Mario Irivarren Foto: captura

Además, el también conocido como ‘Calavera coqueta’ reveló tuvo problemas con su pareja de ese entonces por la publicación de esa foto.

“Marcó mi historia, me trajo muchos problemas (con su expareja), son cosas de la chiquititud, fue hace 8 años”, mencionó.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe no definen su situación sentimental

Luego de la presentación de Mario Irivarren e Ivana Yturbe en la nueva temporada de “Esto es guerra: el siguiente nivel”, la modelo se refirió al estado de su relación de una forma misteriosa, aumentando de esa manera los rumores que afirman que la relación entre los modelos habría llegado a su fin.

“La verdad es que yo todavía no estoy casada y, como siempre lo he dicho, no hablo de mi vida privada. Yo nunca he dicho que tengo una relación (sentimental). Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz, enamorada de mí y súper enfocada en lo que tenga que ver con mi carrera de modelaje”, manifestó la chica reality.