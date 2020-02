Kevin Conway, el director y actor de numerosos largometrajes como “Gettysburg” e “Invincible”, murió a los 77 años de manera repentina.

Su compañera de muchos años, Geraldine Newman, informó al New York Times que el actor falleció de una ataque al corazón el miércoles, pero la noticia recién acaba de ser revelada.

La noticia ha enlutado a sus miles de seguidores que lo conocían por papeles como Seamus O’Reily de la serie de HBO “Oz - Hell Behind Bars” o por su actuaciones en en series como “The Good Wife”, “Law & Order” y “Star Trek: The Next Generation” .

Algunos artistas se han expresado a través de las redes sociales ante la lamentable noticia entre ellas Betty Buckley, que compartió en Facebook el siguiente mensaje

“¡Oh, Dios mío! amaba a Kevin Conway. Tuve el privilegio de trabajar con él como su exesposa en ‘Oz’. Tuvimos algunas escenas maravillosas juntos. Era un hombre encantador y un actor increíble. Es muy triste escuchar esto. RIP querido Kevin. besos y abrazos”.

Trayectoria artística de Kevin Conway

Kevin Conway nació en la ciudad de Nueva York y se educó en actuación en el Herbert Berghof Studio y su primer papel importante llegó con la película “Slaughterhouse-Five”, basado en la novela de Kurt Vonnegut.

Kevin Conway fallece de un ataque al corazón. Foto: Instagram

Pero al actor también le gustaba estar detrás de las cámaras como director, uno de sus trabajos fue la película independiente “The Sun and the Moon”.

Kevin Conway tuvo éxito en Hollywood pero también le apasionaba le teatro . Por eso fue reconoció fue reconocido y en 1989 recibió un Premio del Círculo de Críticos Externos por su papel de Lawrence Garfunkel en la obra “El dinero de otras personas”.