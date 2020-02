Dana Paola envía conmovedor mensaje a sus seguidores por el éxito de ‘Sodio’ [VIDEO]

View this post on Instagram

Ayer horas antes no podía de la emoción durante el shooting, y la acústica en ese ático era increíble, se escuchaba muy bonito, y pues yo quería cantar y pues canté hahaha🙈🤍✨ ( btw) estoy muy en shock con todo lo que está pasando DE VERDAD GRACIAS!!! 😭😭😭😭🙏🏼lloro de la emoción, agradezco en el alma el amor que le están dando a el video y la canción!!! 💎🧜🏻‍♀️🤍 #SIE7E+