Alondra García Miró y Paolo Guerrero mantienen un reservado romance, y aunque no protagonizan portadas de noticias, mucho se habla de ellos. En las redes sociales se corrieron rumores de una supuesta boda entre la pareja, sin embargo, la ‘ojiverde’ se encargó de desmentirlo en una de sus historias de Instagram.

La empresaria confirmó que este evento estaría lejos de ocurrir. Por primera vez habló sobre este tema con sus seguidores y reveló que no tiene planes de matrimonio por el momento.

Alondra García Miró

Así también, dijo si en caso suceda, se los contaría a sus fans y ellos serían los primeros en enterarse. “Voy a aprovechar de responder esta pregunta porque no les miento que más de la mitad de las preguntas es si me voy a casar o cuándo me voy a casar", comentó.

"Pero no chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando me... cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, aclaró Alondra García Miró.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero

Esto fue en respuesta a la consulta de un usuario en Instagram que le dijo: “para cuándo la boda”. La exchica reality no dudó en dar una tajante respuesta.

¿Alondra García quiere casarse con Paolo Guerrero?

Hace unos días, Alondra García reveló que quería casarse “para toda la vida”. En conversaciones con una revista semanal, la ‘ojiverde’ se confesó.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, reveló.