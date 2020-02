La Tigresa del Oriente luego de ser acusada de agresión por Elmer Molocho y haber afirmado el fin de su relación, la pareja reapareció, vísperas a “San Valentín”, más enamorada que nunca y gritando su amor a los cuatro vientos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la Tigresa del Oriente publicó una foto en la cual su pareja de la de comer en la habitación de un hotel. “El amor es de dos”, se lee en la leyenda de la imagen.

Tigresa del Oriente y Elmer Molocho Foto: Instagram

Además, en sus historias de Instagram también compartió una serie de videos donde muestra la decoración del lugar y todos los detalles que preparó para su pareja. De esa forma confirmó su reconciliación con Elmer Molocho.

Cabe recordar que hace unos días la intérprete de “Israel” aseguró que había decidido ponerle fin a su romance porque “ya no podía más”.

Tigresa del Oriente y Elmer Molocho Foto: Instagram

“No creo (regresar con Elmer). Ya no más, se acabó y se acabó. A veces te persiguen, pero bueno he tomado esta decisión radical. No me ha agredido físicamente, pero siempre en las relaciones hay maltratos. No me ha alzado la mano y tampoco lo hubiera permitido”, dijo la cantante.

Luego de ese episodio, Molocho aseguró haber sido maltratado por la Tigresa del Oriente y aseguró que él jamás le ha levantado la mano.

“Nunca le he levantado la mano a una mujer, tampoco la he insultado ni la he humillado, pero ella sí. Una vez en Argentina me metió mano, luego cuando estuvimos en Piura también. ¿Si me golpeó? Sí, me golpeó y yo callaba por miedo, porque amenazaba con destruirme en los medios”, explicó.