Rodrigo González reacciona tras su supuesto ingreso a “Esto es Guerra”

Tras las difusión de información sobre un posible ingreso de Rodrigo González y María Pía Copello como conductores a “Esto es Guerra”, el popular ‘Peluchín’ utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse.

A través de sus historias, el exconductor de televisión publicó las portadas digitales de los medios que notificaron que podría ser uno de los animadores de “Divas”, concurso de baile que será emitido en el reality de América TV.

En dicha publicación de Instagram, Rodrigo González colocó dos emoticones con su rostro. El primero lo mostraba un tanto pensativo, mientras que en el segundo hacia un gesto pidiendo silencio, como intentando ocultar un secreto.

Rodrigo González en Instagram

El posible ingreso del popular ‘Peluchín’ a “Esto es Guerra” ha levantado una fuerte controversia debido a las severas críticas que ha tenido este contra los programas reality en reiteradas oportunidades.

“Divas” contará con la participación de chicas reality como Karen Dejo, Isabel Acevedo, Angie Arizaga, Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria y otras figuras de la farándula local.

María Pía

De acuerdo a la información brindada por el diario El Popular, María Pía Copello sería quien convenció a Rodrigo González para que condujera el citado espacio en “Esto es Guerra”.

Mariana Ramírez del Villar descartó a Rodrigo González como conductor de “Esto es Guerra”

Como se recuerda, hace unos días Mariana Ramírez del Villar aseguró que ‘Peluchín’ no sería conductor de “Esto es Guerra”. Sin embargo, no descartó tenerlo como invitado. "Rodrigo no estuvo nunca en nuestros planes. Como invitado, posiblemente podría estar”, mencionó.

Ramírez del Villar también opinó sobre las ácidas críticas del exconductor de televisión. “Ese es su negocio: tener anticuerpos con todos los talentos peruanos, no se casa con nadie, es el género que él domina y lo hace muy bien”, señaló.