El actor Óscar López Arias es padre de tres niños, quienes fueron concebidos por tres mujeres, entre ellas su pareja actual, la actriz Daniela Sarfati. El conductor de “Noche de patas” confesó que su último retoño nació por inseminación artificial.

Lopez Arias aseguró que Daniela Sarfati respetó su decisión de ayudarle a Natalia, su mejor amiga lesbiana, a convertirse en madre. Y que incluso sale a conversar con la mamá de su tercer hijo (Lorenzo). “Se van por ahí a conversar y me dejan a mí”, dijo sonriente el actor.

El presentador de “Yo Soy Kids” contó que conoció a Natalia en una obra de teatro y al enterarse que ella deseaba convertirse en madre, Óscar López Arias animó a su amiga a aceptar que él fuera el donador de esperma.

“¿Y si te toca un psicópata? Puede ser muy limpio, muy sano, bien controlado, ¿pero si dentro de esos genes hay un psicópata?”, fue lo que le dijo el actor a Natalia. “Mejor un loco conocido que un psicópata por conocer”, indicó el padre de los pequeños Joaquín, Facundo y Lorenzo.

Óscar López Arias afirmó que la particular composición de su familia permite que sus herederos crezcan en un hogar unido. “Eso es lo que más me gusta, que mis hijos están creciendo rodeados de afecto. Si algo les ha calado mucho es el respeto. No tienen ningún prejuicio”, indicó.

La historia de amor entre Óscar López Arias y Daniela Sarfati

Daniela Sarfati y Óscar López Arias también han estado en idas y vueltas, debido a los celos, admitió la actriz. Los artistas tienen una historia de amor muy en particular.

En una entrevista con radio Capital, los artistas nacionales contaron el proceso que tuvieron que pasar para volverse a juntar: se casaron, se divorciaron y se reconciliaron.

La actriz aseguró que fue positivo ese tiempo de separada. “A mí me sirvió mucho para encontrarme a mí misma. Habían muchas cosas que solucionar conmigo para estar con otra persona”, admitió Daniela Sarfati, quien hace unos meses reveló que fue víctima de abuso sexual e intentos de suicidio. “Si no nos hubiésemos separados, nos hubiésemos terminado matando”, indicó la recordada ‘Susu’ de “Al fondo hay sitio”.

Ambos coincidieron que el matrimonio es “un negocio” y descartaron que vayan a volver a firmar. “No, mi amor. Acá tu opinión no importa”, dijo Óscar López Arias a Junior Silva. “Una firma no hace la diferencia”, añadió.