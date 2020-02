El Dolby Theatre de Los Ángeles será escenario de una edición más de la gala de los Premios Oscar, ceremonia que reconoce a los mejores profesionales de la industria cinematográfica. El magno evento pone en el ojo del mundo a los actores, actrices, directores y demás, por lo que no es extraño que las estrellas busquen marcar tendencia y destacar con los más osados outfits en su paso por la red carpet.

Pese a los esfuerzos de los famosos por deslumbrar en la alfombra roja, algunos de los atuendos no resultan favorecedores y terminan siendo los looks más desafortunados y criticados por el público, además de ser incluidos en la lista de los peores vestidos de los Premios Oscar. Aquí, los más polémicos.

Celine Dion

La cantante Celine Dion tuvo un desacierto al escoger las prendas que lució en la alfombra roja de los Oscars en su edición de 1999. La intérprete de “My heart will go on” utilizó un conjunto total white del diseñador Jean Paul Gautier para Dior, que incluía un blazer al revés que dejaba su espalda al descubierto y unos pantalones bastante holgado.

Celine Dion fue outfit en la red carpet de los Premios Oscar 1999

Willow Bay

La periodista de televisión estadounidense Willow Bay, asistió a la premiación del año 2015 vistiendo un vestido de "Yoda", icónico personaje de la saga de Star Wars. El diseño pertenece a Rodarte y forma parte de una exclusica edición de prendas. "Con toda la anticipación del nuevo lanzamiento de Star Wars a finales de este año pensé que un homenaje a la película original y a Yoda en la alfombra roja de los Premios de la Academia podría ser divertido ", señaló la acérrima fan de la saga.

Willow Bay en la alfombra roja de los Premios Oscar 2015

Cher

La actriz Cher ganó el premio a Mejor actriz por su interpretación en "Moonstruck". "Como pueden ver, recibí mi folleto de la Academia sobre cómo vestirse como una actriz seria", bromeó al recibir su estatuilla. La tamién cantante sorprendió con un look negro escarchado, que incluye un gran adorno en la cabeza.

Cher en los Premios Oscar 1986

Demi Moore

La actriz Demi Moore llegó a la gala de los Oscars de 1998 junto a su esposo de ese entonces, Bruce Willis. Llamó la atención la combinación de vestijo - traje que vistió la intérprete, que estaba compuesto por bikers, un corsé y una mixtura de materiales y texturas.

Demi Moore en la alfombra roja de los Premios Oscar

Björk

Uno de los vestidos más criticados en la historia de los Premios Oscar es el que usó la cantante Björk, en la edición de 2001. La islandesa vistió una pieza de cisne, del diseñador macedonkio Marjan Pejoski. Incluso, Björk simuló poner un huevo en plena red carpet y se supo que llevó dos vestidos por si se ensuciaba en que tenía puesto.

Björk en los Premios Oscar 2001

Diane Keaton

La es una actriz, directora y productora de cine estadounidense, Diane Keaton, suele lucir looks masculinos con trajes y lineas rectas. En los Oscar de 2004, vistió un outfit de Ralph Lauren y lo acompaño con varios accesorios como sombrero, guantes, anteojos, corbata y un par de extravagantes zapatos.

Diane Keaton en la alfombra roja de los Premios Oscar 2004

Lizzy Gardiner

La diseñadora de vestuario australiana, Lizzy Gardiner, se sumó a la lista de los peores vestidos en 2004, cuando llegó a los premios de la Academia con un vestido hecho de tarjetas doradas de American Express, la pieza tenía un corte sencillo, corte recto y discretos tirantes dorados.