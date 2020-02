Orson Bean falleció el viernes 7 de enero a los 91 años, luego de ser atropellado por un auto en medio de un aparatoso accidente vehicular en Venice Boulevard.

La muerte del actor fue confirmada por la oficina forense del condado de Los Ángeles, quienes dijeron que se estaba investigando los hechos como una muerte “relacionada con el tráfico", informó Associated Press.

El departamento de la policía de Los Ángeles comunicó que los llamaron a causa de un accidente automovilístico en Venice Boulevard alrededor de las 7:30 p.m.

Las autoridades policiales detallaron a la revista People cómo fue el trágico accidente

“Un peatón, un hombre de unos 90 años, cruzaba Venice Boulevard cuando varios vehículos que viajaban en dirección este chocaron con él. El fallecido sufrió heridas graves y fue declarado muerto en la escena por el Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles ", explicaron.

Además recalcaron que los responsable no se dieron a la fuga, ya que permanecieron en el lugar para tratar de ayudar.

El capitán de Brian Wendling informó a ABC7 Eyewitness News que “el automóvil que se dirigía hacia el oeste no lo vio y lo sujetó y cayó”.

La situación empeoró con un segundo choque: “Se acercaba un segundo vehículo, fue distraído por personas que intentaban frenarlo y luego alzó la vista y luego ocurrió una segunda colisión de tráfico y esa fue fatal”.

Orson Bean fallece en un trágico accidente de tránsito. Foto: Instagram

Los amigos del actor comentaron que se dirigía al teatro donde trabajaba su esposa de 23 años la actriz Alley Mills.

Orson Bean inició su carrera en 1950 cuando apareció en “The Tonight Show” y en los años 90 interpretó papeles en “Medicine Woman” y “Dr. Quinn”. Sus actuaciones más recientes fue en “How I Met Your Mother” , “Modern Family” y “Grace and Frankie”.