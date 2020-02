La conductora de televisión Magaly Medina arremetió contra Cathy Sáenz al asegurar que esta es la responsable de la baja audiencia del programa “Mujeres al mando”.

Tras ver un post de Rodrigo González donde se demostraba que el magazine de Latina registraba menos de un punto de rating, la presentadora de “Magaly tv, la firme” se mostró totalmente desconcertada.

“Yo pensé que estaban bajas en rating, pero ¿tanto así? De verdad, es realmente patético. Es cierto que con Jazmín y Karen tenían, digamos, un rating más sostenido”, mencionó Magaly Medina.

Según indicó, cada vez que Cathy Sáenz aparece en “Mujeres al mando” el rating del magazine se reduce. “Yo creo que todo es Cathy Sáenz. Si ponen el minuto a minuto es cuando ella aparece al aire... No necesito ser productora televisiva ni tener una bola de cristal para decirlo”, afirmó la ‘Urraca’.

Magaly Medina aseguró que esto ocurre debido a que Cathy Sáenz trata de llevarse todo el protagonismo en el magazine de Latina y termina generando el rechazo de los televidentes.

“Las pocas veces que paso y prendo la televisión y la veo a ella, de verdad que genera rechazo del público. No sé por qué los genios de Latina no se dan cuenta de eso. No es que le tenga mala leche o no me caiga, pero ella de verdad genera rechazo, sentada allí, porque es recontra figureti, quiere ser la protagonista, quiere acaparar todo, eso cae mal al público”, aseveró.

“Se lo digo de buena gente, como consejera y crítica de televisión. No sé quién ha decidido su permanencia, pero de verdad se están haciendo su harakiri todos los días”, añadió Magaly Medina.