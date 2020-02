La actriz Aracely Arámbula ha dicho varias veces a los medios de comunicación mexicanos que no está contenta con el papel de Luis Miguel ejerce como padre.

Ahora su amigo el artista Diego Verdaguer ha lanzado críticas que refuerzan la idea de que el ‘Sol de México’ no cuida su relación con los dos hijos que tiene con la actriz: Miguel y Daniel.

PUEDES VER Luis Miguel viaja en el Metro de Madrid y los fans enloquecen

“Estoy enojado con Luis Miguel”, dijo al programa mexicano de televisión “Ventaneando” de TV Azteca.

“No me gusta como trata a sus hijos. Creo que debería de estar. Bueno, pero cada uno hace lo que quiera, pero si yo tuviera unos hijos así estaría mucho más cerca”, comentó Diego Verdaguer

El artista comenta que la ausencia del padre podría perjudicar a los niños en su desarrollo emocional; por eso, Luis Miguel debería dedicarles más tiempo a sus pequeños.

El amigo del ‘Sol de México’ piensa que sus hijos Miguel y Daniel estarían contentos de poder convivir más con su padre, quien frecuentemente se encuentra de viaje por sus presentaciones artísticas.

Además calificó el alejamiento del intérprete de “Tengo todo excepto a ti” de sus pequeños como algo muy triste para ellos.

Diego Verdaguer critica duramente a su amigo Luis Miguel. Foto: Instagram

“Me gustaría que estuviera con sus hijos, me daría felicidad; por ellos, por los chicos. Los chicos que tienen un padre como Luis Miguel ¿cómo no lo van a tener cerca? Yo si fuera niño y tuviese un padre como Luis Miguel, y no lo tuviera cerca me muero. Es tan importante para los chicos los papás”, dijo Diego Verdaguer y agregó. “Porque los padres significan muchísimo en la vida de los hijos”.