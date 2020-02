Lucero y Manuel Mijares eran considerados como una de las parejas más queridas en todo México. Es por eso que, pese a su divorcio, el saludo de cumpleaños de la intérprete de ‘Electricidad’ a su exesposo se volvió rápidamente tendencia en las redes sociales.

Y es que, pese a su separación, los artistas mexicanos siempre han hecho lo posible por mantener una buena relación que les permita criar juntos a sus dos hijos de 15 y 18 años respectivamente.

En esta ocasión, la mexicana utilizó su cuenta oficial de Twitter e Instagram para compartir una conmovedora imagen en la que aparece el compositor abrazando a sus hijos.

“¡¡¡Feliz feliz cumple, Mijares!!! Manuelito, que la vida te siga regalando tantas bendiciones. Que sea un día maravilloso para ti y que así sea todo el año; con salud, amor y felicidad siempre”, fue el mensaje que de Lucero a Manuel Mijares en su cumpleaños 62.

La reacción de los cibernautas no se hizo esperas, muchos de ellos resaltaron la madurez con la que la expareja supo llevar el divorcio. “El tuit soñado de todos los 7 de febrero”, “¿Saben de cuántos años de vida me he llenado al saber que Lucero tiene esta foto en su galería?” y “Qué lindas palabras” fueron algunos de los mensajes más destacados.

¿Por qué se separaron Luceros y Mijares?

Lucero y Manuel Mijares se casaron el 19 de enero de 1997 en un evento que fue televisado para todo México. Sin embargo, luego de 14 años de matrimonio, el 4 de marzo del 2011 la pareja anunció en un comunicado compartido que su relación había llegado a su fin.

Mijares y Lucero en el día de su boda. (Foto: Tv y Novelas)

“Queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación, amigos y allegados, el final de una historia que ustedes vieron nacer. Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación, pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera", lee el anuncio de los artistas.

PUEDES VER Cynthia Rodríguez revela el encuentro sexual más vergonzoso que tuvo con Carlos Rivera

¿Cuántos años tienen Lucero y Mijares?

Como se recuerda, los mexicanos tenía una diferencia de edad de más de 10 años. Es así que el compositor Manuel Mijares cumple este 7 de febrero 62 años, mientras que Lucero cumplirá 51 años el próximo 29 de agosto.