Christopher no la pasa bien tras su salida de ‘La isla de las tentaciones’ [VIDEO]

En su primera entrevista tras participar en ‘La isla de las tentaciones’, Christopher ha constado de todo. Este viernes conversó con Sandra Barneda en una entrevista grabada para ‘El debate de las tentaciones’, en el que reveló que su paso por el programa fue lo peor que le sucedió.

Reconoció que, actualmente, está viviendo “una situación muy difícil”, por lo que prefirió que la entrevista fuera grabada y que en la transmisión de la misma no se colocaran imágenes del reality.

Y es que Christopher se ha mantenido al margen de lo que acontece en el programa. “Estoy al margen de todo, de cualquier comentario, de cualquier imagen, porque para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil. Quien más me preocupa es mi familia, mi madre, mi hermana…”, indicó.

A pesar de que su participación le haya costado la relación con Fani por la infidelidad cometida por ella, él ingresó a ‘La isla de las tentaciones’ por su expareja. “Era el sueño de mi pareja, no fui obligado o forzado, yo fui el primero en apoyarlo”, señaló. Además, dijo sentirse arrepentido de haber sido parte del reality, pues para él no ha compensado todo el dolor que le trajo.

Sobre el noviazgo con Fani, mencionó que “estaba tan seguir de mí mismo y de ella… porque en todo el tiempo que hemos estado no me ha dado ni pizca para desconfiar un solo momento de ella. Fue una decepción muy grande”, afirmó con lamento.

Incluso, dijo que a raíz del video que se hizo viral en redes sociales en el que él grita “¡Estefaníaaaa!” al enterarse que ella le fue infiel, la gente se ha enfocado en ella en vez de pensar en el dolor que él sintió. Consideró, además, que ese día fue el peor de su vida.

“Es como si algo dentro de ti se rompe. Fue muy difícil. Fue como que algo dentro de mí se murió, me quería morir ese día”, dijo al respecto. Es así que, tras ese episodio, optó por no ver más el reality para que no le afectara más.

El exconcursante ha tratado de buscarle sentido a la infidelidad de Fani. “La única conclusión que me queda, que es la que tengo en mente, es que llegas a un sitio, una villa de lujo, playas paradisíacas, chicos guapos… Desconectas de tal manera que se te olvida todo”.

Pese al daño que le causó Estefanía, él dice que no haberse olvidado de ella ni un solo día. Por esa razón es que no esperaba la reacción tan fría de Fani la semana pasada en la hoguera de confrontación.

“Nunca imaginé esa confrontación así. Mi mayor deseo era llegar, verla, y por lo menos, un abrazo”, dijo el joven. Es así que al conocer a la nueva Fani, le dijo que se quita el anillo que le dio al pedirle matrimonio, “para mí era una prueba de amor”, indicó Christopher.