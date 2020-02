Una vez más, ‘La isla de las tentaciones’ deja boquiabiertos a los espectadores y aún a los propios colaboradores. Y es que anoche fue el tan ansiado debate que para alguno no fue como esperaban al no permitírseles contar su versión, como fue el caso de Alejandra Rubio.

La colaboradora, hija de Terelu Campos, se mostró enfadada porque Kiko Matamoros, según ella, no le permitió hablar en ningún momento del debate.

La situación estuvo muy tensa en 'El debate de las tentaciones' de ayer por la noche. (Foto: Telecinco)

Frente al hecho, indicó: “Llevo toda la noche intentando hablar. No se calla, se lo diga y sigue pisándome. No puedo hablar, porque lo que no voy a hacer es hablar por encima de él”. Pero Kiko no se quedó callado ante la queja y le respondió fuerte y claro: “Dramitas personales no, y guerritas personales menos”.

Las réplicas venían de uno y otro lado. “Te he dicho antes que me dejaras hablar”, repitió Alejandra. Y un golpe inesperado vino de parte de su compañero: “Lo siento mucho. Lo siento en el alma hija, aprende”. Casi sin pensarlo, Alejandra aseguró: “Aprender a tu lado es complicado”.

La influencer se mostró enfadada tras no permitírsele intervenir en el debate. (Foto: Twitter)

Estas intervenciones de la colaboradora han demostrado que está mejorando. Cabe recordar que en la primera aparición de la nieta de María Teresa Campos en ‘El debate de las tentaciones’ causó gran polémica porque sus intervenciones fueron escasas.

Tras la discusión, Alejandra rompió a llorar, dolida por los comentarios de Matamoros. El hecho causó gran sorpresa a Sandra Barneda, que se hasta donde se encontraban para averiguar qué pasaba.

Tras la acalorada discusión, la joven tertuliana rompió en llanto. (Foto: Telecinco)

“Déjame, no me hagas esto por favor”, susurró Alejandra mientras trataba que las cámaras no captaran la escena que estaba generando. “Tranquila que no te lo hago. Cuando alguien se pone a llorar me sabe mal”, indicó Sandra.

Es así que la tertuliana, en lágrimas, decidió abandonar el plató por unos minutos mientras se recuperaba del momento. “Quiero pedir disculpas por haberme puesto así. Me duele porque me conoce desde pequeña, sabe que esto me está costando mucho y que encima me esté poniendo trabas… no me gusta”, indicó la joven de 19 años.