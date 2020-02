Johanna San Miguel, actual jurado de “Yo soy kids”, visitó el programa de Adolfo Bolívar, “Enredados”, donde habló sobre su lado más romántico y sus gustos en el Día de San Valentín.

A pocos días del 14 de febrero, el conductor de radio capital y su invitada compartieron experiencias sobre los gastos y apuros que esta fecha implica.

En ese contexto, Johanna San Miguel aseguró no ser muy exigente en cuanto a la comida que va a degustar en ese momento, pues confesó que más le importa con quién la pase.

Johanna San Miguel se confesó a pocos días de San Valentín. (Foto: captura)

“¿Cuánto pagarían ustedes por una cena en San Valentín? Cómo sería para ti, Johanna San Miguel. Una cena no solo rica, sino que te sorprenda”, preguntó Adolfo Bolívar.

“Una langosta, algo así rico (...) Me gusta comer carne con su buen vino. ¡Veinte soles pagaría Kumar!”, manifestó la presentadora de “Yo soy kids” en primera instancia, frente a la atenta mirada del chef.

En otro momento, tras mofarse de su compañero de cabina, Johanna San Miguel se confesó y admitió que no le importa mucho un restaurante lujoso o caro.

“Yo con un pan con huevo estoy tranquila. Yo la verdad no soy muy exigente. (Lo importante) es la gente con quien estés, de verdad. A mí me pueden llevar a comer a un sitio maravilloso y si la persona no es tan chévere, no me hace reír, es densa, me voy a ir en el instante”, expresó.

Finalmente, la también 'clown’, pese a la insistencia del conductor de radio Capital, reiteró que a ella no le importa a donde la lleven, siempre y cuando la persona sea alguien que realmente sea de su agrado.