Jim Carrey: “Me gusta mantenerme activo”

Por: Oscar Soto

El actor cómico Jim Carrey vuelve al cine (luego de su última cinta Dark Crimes y la serie de TV ‘Kidding’) en una película familiar que recoge a Sonic, un personaje clásico del mundo de los videojuegos que deberá viajar a nuestro mundo para poder salvar el suyo. La primera película sobre la veloz mascota de la casa SEGA tuvo problemas cuando la fanaticada del personaje rechazó el diseño del mismo, lo que llevó a que la cinta se tuviese que rehacer en casi toda su parte digital. Este 20 de febrero se estrena por fin el filme y Carrey nos habla de su rol como el villano y megalómano Dr. Robotnik.

¿Cómo creaste esta versión de Dr. Robotnik?

Robotnik es inteligencia pura, el solo vive en su mente y está tratando de recrear el mundo. Un segundo génesis tecnológico. Es un tipo que tiene coeficiente intelectual de 300 y nada de amor, un abandonado. Yo siempre digo: “Cuidado con los no-amados”, porque terminarán haciéndole daño a alguien o a sí mismos. Él está compensando por un tremendo sentimiento de inutilidad, con esta búsqueda de grandeza y poder e inteligencia increíbles.

Los involucrados en la creación de esta cinta han experimentado la pasión de los fans. ¿Cómo ha sido tu vivencia con esta fanaticada?

Oh, los espero con ansias. Me encanta que hayan hablado y dicho: “Esperen un momento, no nos gusta cómo se ve el personaje”, yo también tenía mis dudas y bueno, fue interesante porque estábamos sincronizados. Jeff (Fowler, el director de la cinta), siendo Jeff, es un asombroso ser humano y realmente le importa que la película les guste. Se lo tomó a pecho e hicieron un gran trabajo revisando el personaje. También hubo buenas versiones en línea. Las personas realmente hicieron versiones que eran increíbles. Estamos todos juntos en esto, es genial.

Hablando de Jeff Fowler, él elogió tu participación en la película. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con este director?

Maravilloso, es un gran tipo. Una persona inteligente, que conoce ese mundo. Conoce los efectos y aspectos técnicos de este tipo de película y al mismo tiempo es simplemente un gran amigo. Divertido para jugar, divertido para trabajar, pero con una idea clara de lo que funciona y lo que no. Yo solo soy una máquina. A veces voy con 20 ideas que pensé la noche anterior y algunas más que ocurren en el set. Me gusta mantenerme activo, nunca realmente me apego al guion a menos que haya sido escrito por un autor dramático que no debe ser tocado. Aunque es raro que te den ese tipo de guiones. Lo más cercano a algo así fue en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y aun así tenía espacio para añadir elementos propios.

En 2011 estuviste en Macchu Picchu, ¿recuerdas cómo fue tu experiencia en esa maravilla del mundo?

Bueno, viajé en el tren y para el momento en que llegué a Aguas Calientes ya todo el mundo sabía que estaba ahí, y había muchísima gente. Pero todos me trataron con mucho amor. Luego fui a ver el hermoso paisaje, ahí arriba, pero la primera hora que estuve ahí, literalmente no podía ver nada: era solo cámaras, fotógrafos y prensa rodeándome como un muro. Tenías que usar un espejo para ver el paisaje. Luego, caminé por un rato y empecé a ponerme triste. Pensé “he venido de muy lejos para ver este hermoso y espiritual paisaje”, así que apelé a la gente y les pedí que me dejen tener mi momento y lo hicieron, se alejaron y me conectaron con los ancestros y los dioses.