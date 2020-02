Evelyn Vela sobre discordia entre Jefferson Farfán y ‘Cuto’ Guadalupe: “Yo apoyo a Cuto”

La íntima de ‘La Blanca de Chucuito’, Evelyn Vela, sorprendió tras sus últimas declaraciones entorno al futbolista peruano Jefferson farfán y su “amiga” Yahaira Plasencia.

La exbailarina lamentó el pleito generado entre Jefferson Farfán y sus familiares : “Es bastante penoso porque ya están metiéndose la mamá, el tío y toda la familia está en discordia”.

Además, defendió a ‘Cuto’ Guadalupe: “Cuto es una gran persona porque yo lo conozco hace muchos años atrás, ha sido un gran futbolista, yo creo que está mal que digan que él se quiere colgar de Jefferson cuando primero fue ‘Cuto’ y luego Jefferson”, opinó Evelyn Vela.

“Yo apoyo a ‘Cuto’ porque es insolente meterte a opinar del tío que le ayudo en sus peores momentos. Ella (Yahaira Plasencia) necesita un poco de ‘ubicaína’”, anadió.

Así mismo, la amiga de Melissa Klug arremetió contra Yahaira Plasencia: “Más penoso es que todo esto sea por culpa de una mujer. Ahí te das cuenta la calidad de persona que es”, manifestó.

“Esto no pasaba cuando Jefferson farfán estaba con Melissa”, agregó.

Además expresó que ella tiene un buen concepto del futbolista pero no entiende su comportamiento: “Qué pena, porque yo he conocido a Jefferson y es una buena persona, tiene un buen corazón, no sé qué le está pasando”, aseveró Vela.

Por otro lado, Evelyn Vela se refirió a la demanda que estaría alistando Melissa Klug a Yahaira Plasencia por hablar de sus herederos:

“La señorita tiene que esperar bien sentada porque a ella no le va a mandar la carta notarial, sino al señor Jefferson farfán porque ellos tienen un acuerdo y en ese acuerdo dice que sus amigos no pueden hablar de sus hijos, entonces él tendría que callarle la boca a la ‘amiga’”, finalizó la exbailarina.