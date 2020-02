Melissa Klug sobre carta notarial a Jefferson Farfán: “Él sabrá a qué amiguitas deba callar”

Melissa Klug ha iniciado una guerra contra su expareja Jefferson Farfán. La popular ‘Blanca de Chucuito’ no da rienda a la conciliación y reveló frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme” que le mandará una carta notarial al futbolista.

La empresaria se animó a contar qué acciones legales tomará en contra del atacante de la Selección Peruana. Al respecto, rompió su silencio y declaró para el programa de Magaly Medina con un contundente mensaje.

Melissa Klug Foto: Instagram

“La carta notarial va ir dirigida hacia él y él sabrá a quien callar y a las amiguitas que deba callar”, expresó la madre de sus dos menores hijos, fruto de su relación con el futbolista.

Esta declaración corresponde al adelanto del programa "Magaly TV, la firme". El informe completo se emitirá este viernes en el horario habitual del espacio televisivo de ATV.

Madre de Jefferson Farfán se enfrenta a Melissa Klug

Doña Charo, la madre del futbolista Jefferson Farfán, declaró ante los medios que demandará a su exnuera pidiendo un régimen de visita para poder ver a sus nietos. Melissa Klug no se quedó callada y respondió: “Por mis hijos con todo y contra todos, no me interesa quién esté delante”.

Así también, la ‘Blanca de Chucuito’ agregó que tiene pruebas de video de lo que pasa dentro y fuera de su casa. "Es una evidencia de quién entra y sale y no está ahí la señora”, sostuvo.

Como se recuerda, esta gresca empeoró tras el estreno de la película “La Foquita: el 10 de la calle”. Los hijos de Melissa Klug no acudieron al estreno del filme de su padre.