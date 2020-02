Janet Barboza demostró todo su talento junto a Karla Tarazona al interpretar las famosas canciones de las artistas Shakira y Jennifer Lopez, quienes deslumbraron en uno de los acontecimientos más importantes de Miami.

Las panelistas del programa de espectáculo, Janet Barboza y Karla Tarazona lo dejaron todo en la pista de baile al mismo estilo que ‘La Diva del Bronx’ y la colombiana.

Janet Barboza y Karla Tarazona conductoras de "Válgame"

“Lo que todo el Perú estaba esperando el “Super Bowl de las bataclanas”, Janet Barboza y Karla Tarazona al estilo JLo y Shakira” se le escucha decir al conductor Kurt Villavicencio.

Janet Barboza imita a Shakira

La primera persona en abrir la pista de baile y realizar su presentación fue la popular ‘rulitos’, quien imitó a la pareja de Gerard Piqué e interpretar la canción “Loba” y “Whenever, wherever”.

Karla Tarazona interpreta canciones de Jennifer Lopez

Después, se dio pase a Karla Tarazona quien realizó la coreografía de “Jenny fron the block”, “Let’s get loud” y “Waiting for tonight”, en las imágenes se ve a la expareja de Christian Domínguez intentar hacer el pole de JLo, pero los bailarines tuvieron que sostenerla, ya que no logró subir.

Como se sabe, Shakira y Jennifer Lopez unieron sus voces y sus pasos de baile cautivando a más de 60 mil asistentes en el Hard Rock Stadium en Miami.

Jennifer Lopez, Shakira, Super Bowl 2020

La colombiana robó miradas con sus impresionantes movimientos de caderas, al mismo tiempo su colega, JLo realizó un impresionante despliegue coreográfico que ha dado qué hablar en todos los medios internacionales.