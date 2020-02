Janet Barboza no se guardó nada y arremetió contra la conductora de televisión Magaly Medina. En conversaciones con los medios, la figura de Latina se pronunció sobre los fuertes calificativos que le tildó la presentadora de televisión.

La popular ‘Rulitos’ cuestionó el grado académico de la ‘Urraca’ y le recordó que no acabó la universidad. En ese sentido, aconsejó que revisaran la página de la SUNEDU para que revisen si está registrada allí.

“En la SUNEDU hay una página donde puedes ingresar el nombre de la persona para ver si alguien tiene un título o un grado de educación. pongan el nombre de Magaly Medina para ver qué les sale”, sostuvo Janet Barboza.

"A mi parece bastante 'fresca' salir todas las noches para decir a ustedes 'mis colegas'", agregó la 'Rulitos'.

La conductora de "Válgame" dijo también que el día lunes le responderá a la figura de ATV sobre este tema y otros relacionados a las cosas que dijo.

“Ella es presentadora de espectáculos al igual que yo. Estudié dos años Comunicación audiovisual y no voy a decir que soy profesional. No terminé la carrera. Ella y yo estamos al mismo nivel en temas de estudio”, indicó.

¿Cómo inició pelea entre Magaly Medina y Janet Barboza?

Todo comenzó cuando los panelistas de “Válgame” dijeron que Magaly Medina “le pasó franela” a Yahaira Plasencia cuando fue entrevistada en el set de ATV.

A partir de ello, la conductora de “Magaly TV, la firme” se refirió a la ‘Rulitos’ y arremetió contra ella tras una publicación en Instagram.

“¡Ay, por favor! Esa mujer ya no se acuerda cuando la cuestionamos cuando aparentemente tenía un romance con un hombre casado, esa mujer no tiene autoridad moral para criticar, no sé cómo un canal puede contratar a cualquier improvisada, que alguna vez ha estado en la hoguera de la crítica como si fueran conductoras de TV", dijo Magaly Medina en respuesta a las burlas de Kurt Villavicencio y Janet Barboza.