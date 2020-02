¡Llegó el gran día! Este sábado 8 de febrero llegarán al altar el cantante colombiano Camilo Echeverry y la joven actriz Eva Luna, hija del famoso Ricardo Montaner; meses después de haber conmovido con su compromiso que emocionó a miles de personas.

Aunque la pareja no quiso decir el día exacto del matrimonio, algunos de sus invitados y hasta sus familiares dejaron entrever que este sábado es el día soñado para Eva Luna y para el intérprete de “Tutu”.

Mediante su cuenta de Instagram, el mismo Ricardo Montaner subió una foto en la que él aparece sentado en un sillón y detrás de él aparece la locación donde se realizará la unión.

“Hoy”, es lo único que escribe el cantante venezolano en sus redes en referencia a la fecha de la boda. Sus seguidores no tardaron en mandarle mensajes de consuelo. “¡Bendiciones! ¡Va a estar bellísima! ¡Qué felicidad! Tranqui, ella está feliz y quiere verte bien a ti.¡ Sonríe, todo es para bien!”, “Va llorar cuando entregue a la niñita al altar”, “OMG, se le casa la bebé”, “¡Se casa! Que graben alguito que mi hija se muere si no ve cosas de la boda”; expresaron los que siguen a Montaner en las redes.

Ricardo Montaner dedica mensaje a Eva Luna

El intérprete de temas como “Bésame”, “Tan Enamorados” y “La Cima del Cielo” le dedicó un lindo mensaje a su hija Eva Luna, a dos días de contraer matrimonio con su novio de años.

En su dedicatoria, Ricardo Montaner aseguró que ya nada será lo mismo sin Eva Luna en su casa, pero resaltó el cariño que siente hacia su yerno Camilo Echeverry.

“Estoy a las puertas de una nueva etapa en mi vida, mi niñita chica se casa y a partir de ese momento nuestros días no van a volver a ser los mismos. Camilo es un maravilloso chico y la va a hacer muy feliz. Recibo con ansiedad y con ingenuo amor lo que Dios tenga preparado para Marlene y para mí”, escribió Ricardo Montaner junto a las escenas del videoclip de su nuevo tema, “Te adoraré”.

Ricardo Montaner mostró su traje de gala

El cantante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de él frente al espejo en la que aparece luciendo un traje negro muy elegante y da a entender que ya está listo para la boda de su hija.

Junto a la imagen, Ricardo Mon le preguntó a sus seguidores si se vale usar corbatín ese día. Muchos le dejaron mensajes halagando lo elegante que lucirá ese día, entre ellos el cantante Luis Fonsi. “Galanazo”, escribió el cantante de “Despacito”. "¡Bello!", manifestó su hijo Mauricio, integrante del dúo Mau y Ricky.

“Ay qué guapo, papi”, fue lo que escribió Eva Luna, actriz y cantante de venezolana, fruto de la relación de Ricardo Montaner con Marlene Rodríguez.

Eva Luna habla de su boda con Camilo

Hace unas semanas la hija de Ricardo Montaner reveló que iba a contraer matrimonio con Camilo Echeverry en Estados Unidos y que su traje de novia es como lo había soñado. “Ya tengo el vestido, que es más o menos el que había pensado a los 15 años, pero será sorpresa”, reveló.

“La boda será en Miami y vendrán unos 350 invitados. Son un montón, pero sólo de familia somos como cien. Quiero casarme una vez y para toda la vida, por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero. Todavía no me animé a escribir los votos porque me siento un poco intimidada. Me voy a casar con el compositor más grande del mundo, después de mi papá, claro. Cami es una locura escribiendo y yo no tanto”, declaró en noviembre del año pasado para La Nación de Argentina.