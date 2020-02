Cynthia Rondríguez, conductora del programa ‘La Academia’, confesó que hizo el amor con su novio Carlos Rivera en una playa. La presentadora añadió que se cercioraron de que nadie los estaba espiando.

En un segmento del programa ‘Venga la alegría’, Cynthia Rodríguez tuvo que responder algunas preguntas incómodas. Una de ellas era la siguiente: ¿Cuál es la fantasía más vergonzosa que le has cumplido a una pareja?

Ante esta pregunta, la conductora no pudo contener las risas. Ella empezó diciendo “más que cumplirle fantasías sexuales, es que me cumplan a mí, porque se me ocurren más cosas”.

Más adelante, la cantante confesó la inesperada travesura. “El otro día, no, hace tiempo, estaba en una playa; de repente se fue la gente y dijimos ‘qué rico y está muy tranquilo aquí’ y dijimos no hay nadie”. Con estas palabras, los presentadores dieron por entendido que la pareja había hecho el amor en la playa.

Cynthia Rodríguez continuó diciendo que “lo padre es que había como una roca y volteamos a ver si no había una cámara o algo o que hubiera peligro, que viniera una lancha por el mar, pero no”.

Los demás insistieron en que revelara detalles más precisos sobre esta experiencia, pero la conductora prefirió no hacerlo. Cuando la le preguntaron sobre la fecha y la playa en donde sucedió, ella no respondió.

Sin embargo, en sus cuentas de Instagram, ambos colocaron fotos de ellos en la playa, cerca de unas rocas. Las fotos corresponden a finales del año pasado e inicios de este año, pues la pareja estuvo de vacaciones. Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están juntos desde hace tres años.