Magaly Medina defendió a Yahaira Plasencia de los fuertes calificativos que le dijo Luis ‘Cuto’ Guadalupe tras el estreno de la película de Jefferson Farfán. La periodista había presentado un informe en su programa sobre la gresca del exfutbolista por no ser invitado al avant premiere de su sobrino.

Por tal motivo, la conductora de “Magaly TV, la firme” le dio un sabio consejo al hermano de ‘Doña Charo’. “A veces los familiares de una persona conocida, una celebridad, se sienten con todo el derecho de interferir con su vida privada (...) cada persona tiene derecho a cometer sus propios errores y aprender de sus caídas”, dijo al comienzo la popular ‘Uraca’.

"Hay que saber en qué momento uno abre la boca y en que momento uno la cierra", expresó la periodista en el set de su programa.

“Ya la diferencia está dada, no lo invitaron a la alfombra roja, no lo incluyeron en la película, ya no asiste a las reuniones familiares, lo que tendría que hacer, por una cuestión de diplomacia, de respeto a la familia, creo, Cuto Guadalupe es callarse la boca”, agregó.

Así también, Magaly Medina hizo hincapié a los calificativos del ‘Cuto’ Guadalupe tras tildar de “insolente” y “desubicada” a Yahaira Plasencia por sus declaraciones en alfombra roja de “La Foquita: el 10 de la calle”.

“Sin duda a Jefferson Farfán le sonó feo que su tío esté atacando a su exenamorada cuando saltó la declaración de este futbolista (Jerson Reyes) en ‘El valor de la verdad’ a contar que había tenido un romance con Yahaira (...) Debe saber que si está hablando mal de la íntima de su sobrino es lograr que se moleste más”, sostuvo en “Magaly TV, la firme”.