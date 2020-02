Carlos Galdós causó gran revuelo entre los televidentes del programa Magaly, tv la firme, al comentar qué le parece el nuevo look que adoptó la salsera Yahaira Plasencia tras el estreno de su último tema musical, “Cobarde”. El conductor señaló que la intérprete “está muy linda” y recordó su dentadura antes de realizarse arreglos.

Todo inició cuando Magaly Medina le preguntó a Galdós si Yahaira Plasencia le gusta. “Me encanta, me encanta Yahaira. Estoy molesto porque no me has dado el set principal, cuando vino ella la pusieron en el set principal”, respondió.

“No olvídate esta chica es un avión, es una cosa biónica”, añadió. A lo que la periodista replicó su pregunta queriendo saber si su invitado intentaría algo si “una chica así le coquetea”. “Yo me hago la ‘pichi’ del pánico escénico. Sí claro, cómo no voy a ir pues Magaly, con todo en primera”, respondió muy efusivo Carlos Galdós.

Carlos Galdós admitió que 'le gusta' la nueva imagen de la salsera

Fue en ese momento que la exfigura de radio Studio 92 recodó algunas imperfecciones del físico de la intérprete de “Y le dije no”. “Nunca la he entrevistado, le hice una bromita del diente que creo que no le gustó mucho pero mira ya hasta tiene dientes completos, o sea es una belleza, está guapa”, añadió desatando las carcajadas de la popular “Urraca”.

Magaly Medina y Carlos Galdós estallaron en risas al tildarse de “criticones” mutuamente.

Cabe señalar que la imagen de Yahaira Plasencia suele ser cuestionada por diversos programas y personajes de la farándula local, recientemente corrieron los rumores acerca de un posible aumento de busto de la salsera. Sin embargo, la rimense siempre ha resaltado que nunca pasó por el quirófano.