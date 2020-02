Vanessa Terkes fue abordada por los medios luego de asistir a una conocida radio local. La actriz habló de diversos temas, entre ellos, del video donde se la ve vomitando dentro de un auto en un supuesto estado de ebriedad.

Al respecto, la también conductora de televisión comentó que, tras salir de aquella discoteca -y que asegura solo estaba una hora-, comenzó a sentirse mal. Según revela, se le bajó la presión pues tuvo un día muy atareado.

Vanessa Terkes captada en estado de ebriedad tras salir de discoteca. Foto: Captura

“Tenía descanso médico, estaba tomando antibióticos por la herida que tuve, estaba con anestesia. Ya tengo muchos años en esto, pero sé tomar, me ha pasado pero hace muchos años", explica Vanessa Terkes a El Popular.

"Entro a la discoteca 40 minutos, me tomé dos tragos y no había comido nada en todo el día. No estaba ni manejando, no pensé que dos tragos me iban a poner así, se me bajó la presión”, continuó.

¿Vanesssa Terkes es alcohólica?

En ese contexto, Vanesssa Terkes se mostró indignada cuando se le consultó si tenía problemas con el alcohol. Por ello, dio una tajante respuesta.

“Ay, por el amor de Dios, ¿crees que si yo tuviera un problema con el alcohol no me habrían sacado ya? No me vieron ni tambaleando ni nada por el estilo", expresó.

"En algún momento, uno se puede sentir mal, yo llego a mi casa súper bien, solo me sentí mal, se me bajó la presión y ya está. Si hubiese sido así (habría estado pasada de copas), lo diría, en mi chiquititud me ha pasado eso, pero ya sé tomar”, agregó la actriz.