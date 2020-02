Shakira presente en los eventos deportivos. A raíz de un tweet de la FIFA recordando a Shakira como parte del Mundial Sudáfrica 2010, decenas de usuarios respondieron dicha publicación con el pedido de ver nuevamente a la artista en el Mundial Qatar 2022.

“Pensamos que este es un acertado ‘volver al pasado’ ¡esta semana!”, twitteó la cuenta oficial de la FIFA encargada del Mundial, debido a la participación de la colombiana en el medio tiempo del Super Bowl.

Además, en el tweet se etiquetó a Shakira y a la NFL con un emoji coqueto ¿Será una señal para que la intérprete de “Waka Waka” vuelva con la FIFA? Por ahora, la publicación alcanza las 3.5 mil reacciones.

Asimismo, los usuarios no dudaron en expresar su respaldo para que la artista cante en Qatar 2022. “En el mundial de Qatar deben invitar nuevamente a Shakira. He dicho”, “Por favor Shakira, la gente no se cansa de ti y pide a gritos tu presencia en el próximo mundial”, “Queremos nuevamente a Shakira. Ella es la única que puede hacer esos eventos . Es la reina de los mundiales”, fueron algunos de los tweets encontrados.

Como respuesta, también se crearon hashtags para que la FIFA reconozca a la intérprete de “Pies descalsos” como posible candidata a cantar se en este evento deportivo. #ShakiraMundialQatar2022, #ShakiraQatar2022 y #Shakira2022 fueron los inventados y usados por los internautas.