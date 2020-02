Hace unas semanas Selena Gomez estrenó su nuevo disco “Rare” que ha emocionado a sus millones de fans que esperaban su nuevo proyecto musical.

Ahora la cantante ha decidido innovar y ha anunciado el lanzamiento de su línea de maquillaje ‘Rare Beauty’ a través de su cuenta en Instagram.

“Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que vamos a lanzar ‘Rare Beauty’ en tiendas Sephora en Norteamérica este verano”, contó la cantante. “Queda mucho por compartir y NO PUEDO esperar”, agregó.

En la publicación se incluye un video en que la cantante aparece emocionada al probar diversos productos como pintalabios y sombras que formaran parte de su nueva linea cosmética.

“Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros mismos y empecemos a aceptar nuestra propia excepcionalidad. No estamos definidos por una foto, un me gusta o un comentario. Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo”, dice la cantante en Instagram.

El maquillaje de la popular cantante se venderá en las tiendas Sephora de Estados Unidos, México y Canadá, pero se planea que el 2021 se amplíe los países en los que estará en venta.

Además la artista ha pedido la colaboración de todos sus fans para construir los mejores productos: “Quiero vuestra ayuda para construir la marca porque quiero que sea real —historias reales, personas reales”.

Selena Gomez ha recibido la ayuda de personajes destacados en el mundo del maquillaje para su linea de cosméticos como Scott Friedman que ha colaborado con NYX Cosmetics y Bellami