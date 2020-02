Rebeca Escribens reveló que mientras bailaba junto a Sheyla Rojas sufrió un fuerte golpe, ya que la exintegrante de “Esto es Guerra” la empujó con su ‘totó’ ocasionándole un moretón en su pierna.

“¿Recuerdan cuando estábamos bailando aquí con la Sheyla y vino con su sandía atrás? Miren lo que me hizo. Sí, me empujó y me tiró”, relató la conductora de América Espectáculos mientras enseñaba cómo quedó su pierna con el duro golpe que recibió de la exleona.

La carismática figura de espectáculos aprovechó el momento para burlarse de la ‘rubia’ y hacer una comparación del ‘totó’ de ‘Shey Shey’ con una sandía.

“Yo solo quería enseñarles este moretón que me hizo cuando me aventó al sillón con esa sandía que se ha puesto atrás. No sé, calabaza se va a poner también este año. ¿Dónde más va a crecer? Un zapallo se va a poner”, sostuvo Rebeca Escribens.

Según la actriz, el derrier de la conductora de “Estás en Todas” es ‘duro’, pero no por hacer ejercicios. “Natural dice... qué bárbaro, qué tal golpe me diste condenada. Qué duro está eso y ni siquiera por ejercicio. Todo porque llegué tarde a la repartición de totós”, finalizó la conductora de espectáculos.

Rebeca Escribens Foto: archivo

Pero, la actriz no sería la única persona en criticar la anatomía de la ‘rubia’, ya que Rodrigo González y Janet Barboza han lanzado duros adjetivos sobre el físico de la expareja de Antonio Pavón.