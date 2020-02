Alberto Chicote y su equipo de ‘Pesadilla en la cocina’ se trasladó a Gijón (norte de España) en la última entrega del programa, para intentar remontar un negocio familiar que estaba a punto de hundirse. Se trata de un restaurante situado en la ciudad asturiana, llamado ‘La Habana’ y dirigido por Juan y su hija Gemma.

‘La Habana’ es un restaurante de tres décadas de historia cuyo dueño, Juan, quiere jubilarse. ¿El problema? Su hija, la heredera natural del negocio, no parece asumir toda la responsabilidad y el restaurante está empezando a irse a pique. Chicote tiene que darles las herramientas para sacar a flote el negocio y ver qué falla.

El chef se dispone a probar los platillos para entender cuál es el problema de ‘La Habana’ pero acaba más confundido aún porque la comida está buena, los precios bajos y las raciones generosas, sin embargo el servicio es deficiente.

El presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ se enfurece

Las broncas son un continuo en La Habana de Gijón, un restaurante asturiano que ha ido en declive en los últimos años. La cocinera Gema, hija del dueño, y los camareros discuten a cada minuto y pese a la llegada de Alberto Chicote para intentar reflotar el negocio, la situación es insostenible. Tanto es así que el madrileño tuvo que parar los pies a la joven.

El presentador de 'Pesadilla en la cocina’ tiene claro los límites y en esta ocasión no podía ser menos. Así que en un momento dado, Chicote estalló: “Pero vamos a ver, ¿por qué intentas pegármela? Que no soy más tonto que tú, coño”. Y agregó: “Oye, no os pregunté si sabíais contar, ¡qué error más grande!. Yo he hecho mi trabajo y tú no estás haciendo el tuyo”, le espetó a Gema ante su pasividad en el trabajo.

La calidad de este gigantesco negocio de 500 metros cuadrados brilla por su ausencia. Todo comensal que entra por la puerta termina marchándose y las culpas ni se reparten ni se asumen, todo es una continua bronca en La Habana de Gijón. Aquí es donde se encuentra el verdadero problema.

El dueño del local se jubila y su hija, Gema, se pondrá al frente del mismo algo que no gusta nada a los empleados con quien mantiene continuos rifirrafes. Los gritos, los reproches y las lágrimas son un no parar. Ante la pasividad de Gema durante la reapertura del restaurante, Chicote se mostró completamente “desolado”. Lo tenía todo para ir bien y no fue así.

PUEDES VER: Isabel Pantoja pendiente de Irene Rosales tras el fallecimiento de su madre

‘Pesadilla en la cocina’

Es un programa de telerealidad en el que el chef madrileño Alberto Chicote, dueño del restaurante ‘Pandelujo’, trata de salvar establecimientos hosteleros en situaciones límite, siempre con una actitud ácida y de carácter fuerte por parte de Chicote.

El restaurante gijonés La Habana, un lugar destacado con suma popularidad hace años, fue el protagonista del último programa de ‘Pesadilla en la Cocina’, emitido el pasado jueves 6 de febrero. Alberto Chicote llegó a Gijón para intentar salvar la historia hostelera del lugar y comprobó que las broncas se sucedían y las culpas se repartían entre los camareros y la hija del dueño.

Finalmente, el equipo de reformas del programa hace un cambio radical en ‘La Habana’ y rebautiza el restaurante como ‘La Foguera’, una transformación que emociona a toda la plantilla: “Ahora tengo un restaurante super guapo”, asegura Gemma.