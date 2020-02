Oscar 2020: El difícil proceso que pasan las actrices de Hollywood para elegir su vestido

El vestido que las actrices escogen para la ceremonia de los premios Oscars es una de las decisiones más importante de esa noche, pues de ello depende que sean felicitadas o cruelmente criticadas por sus gustos.

El proceso para elegir el atuendo perfecto no es fácil, pues la actriz tiene que escoger entre una gran variedad de marcas y diseños exclusivos.

Sin embargo, la artista no está sola en este proceso, sino que la apoya su estilista de confianza que está en contacto con las firmas de moda más prestigiosas que se encargan de seleccionar una variedad de vestidos entre los que la celebridad y su estilista escogen el que más les guste.

La estilista comienza a escribirle a las marcas después de que salen la lista de las actrices nominadas a los Oscar.

No obstante, la marca es la que tiene la última palabra, pues ellos deciden si le dan o no el vestido seleccionado por la artista y esto depende de quién sea la actriz que lo pida y si está nominada o no a un premio o solo es una invitada.

Si una actriz está nominada a un Oscar tiene más variedad y prioridad para elegir un vestido de determinada marca, pero las que solo asisten como invitadas tienen menos opciones y la posibilidad de que otra artista nominada escoja el vestido que quería.

Otra desventaja es que algunas celebridades son embajadoras de importantes marcas como Dior o Chanel y ellas son las únicas o primeras en escoger un atuendo de esta marca.

¿Cómo eligen las actrices sus vestidos para la ceremonia de los Oscar? Foto: Instagram

“Kristen Stewart normalmente está en la primera fila del desfile de Chanel y yo estoy sentada a lado de ella escuchando cuando dice: ¡quiero ese!, ¡ese también!, ¡ese! para después decirle a la firma francesa cuáles me tienen que reservar para ella”, explicó la estilista Tara Swennen en una entrevista a Teen Vogue.