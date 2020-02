Natti Natasha pasa vergonzoso momento en el agua por no saber nadar

Natti Natasha resalta en las redes sociales por su extravagantes atuendos y por mostrar su ejercitado cuerpo en diversas fotos.

Sin embargo, esta vez llamó la atención en Instagram por pasar un incómodo momentos en el agua; por eso, sus amigos tuvieron que ir a ayudarla.

En el video, se la pueda ver en el agua, debajo de un puente, junto a dos amigos, quienes la agarraban fuertemente para que la cantante no se hunda y pueda ahogarse, pues no sabía nadar.

“Nos metimos debajo del puente, porque Nati no sabe nadar”, se le escucha decir a unos de sus amigos en el clip.

La cantante tomó con humor las burlas de sus compañeros quienes la molestaban con soltarla lo que provocó un poco de miedo en Natti Natasha.

“Cuando abusan contigo por no saber nadar. ¿Quién es como yo que no le sale?”, escribió la intérprete en su publicación.

El video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y sus seguidores quienes se han identificado con la falta de habilidades de la cantante para nadar.

“Bueno yo soy igual, no sé nadar, a mi no me sale por más que intento”, “nunca aprendí ni lo haré, puedo con todo menos con eso, pero amo la playa”, se puede leer entre los comentarios en Instagram.

El video fue grabado por Pina Records, con quien sus seguidores creen que la artista estaría saliendo, dejando a un lado la teoría de que Natti Natasha tendría una relación más que amical con Daddy Yankee.