Gian Marco revela que ‘Si me tenías’ de Mijares no fue dedicada a Lucero [FOTOS y VIDEO]

En una entrevista, el cantautor Gian Marco reveló que la balada ‘Si me tenías’ que interpreta Manuel Mijares no fue dedicada ni inspirada en Lucero, sino que inicialmente tenía pensado que otro fuese el encargado de cantar el tema.

Según confesó el cantante peruano, en 2008 conoció a Noel Schajris, quien recientemente se había separado de Leonel García y puesto fin a ‘Sin Bandera', y habían acordado colaborar en un tema conjunto, el cual se concretó cuando el argentino viajó a Lima y crearon ‘No veo la hora’.

Lucero y Manuel Mijares

Fue en esos meses que Gian Marco tuvo la inspiración para crear ‘Si me tenías’, la cual inicialmente esperaba ofrecérsela a Luis Miguel. "Mi sueño siempre ha sido que me grabe una canción, pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica e Hispanoamérica. Incluso, hace poco lo fui a ver en concierto y es impresionante lo que hace con su voz. ‘Si me tenías’, la pensé para él” confesó.

Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo y la canción no llegó a ser interpretada por ‘El sol de México', por lo que Gian Marco recurriría a la siguiente opción: Alejandro Fernández.

Agregando algunas modificaciones para que se ajuste al estilo del ‘Potrillo’, el tema fue ofrecido. Sin embargo, el hijo del histórico Vicente Fernández no aceptaría el tema.

“Hasta la grabé en mariachi para mostrársela, me acompañó el Mariachi Sol de México de José Hernández y fue un honor cantarla así”, reveló ganador del Grammy.

Fue allí que apareció Manuel Mijares, con quien tenía pactada una colaboración para el disco “Canto por ti” (2013). Fue allí que descubrió el tema y acordó con ‘Gianni’ interpretarlo.

En aquel momento, Mijares llevaba un año separado de Lucero, con quien había estado casado por 14 años. El lanzamiento de ‘Si me tenías’ trajo consigo una ola de especulaciones respecto a si era ella la inspiración para el tema.