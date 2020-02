Samahara Lobatón confirmó que padece de parálisis facial: “No siento la mitad de mi cara”

De mal en peor. Luego de asustar a sus familiares y seguidores por su estado de salud, Samahara Lobatón confirmó que padece de parálisis facial; pese a que su padre, el exfutbolista Abel Lobatón, lo había negado.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug compartió una conversación en la que responde a una usuaria que la criticó por supuestamente mentir sobre su estado de salud.

“No que te había dado parálisis facial, por qué juegas así a incentivar eso, demuéstrate a ti misma tu madurez, ya que las que hemos pasado una parálisis jamás nos recuperamos de la noche a la mañana, ojalá entiendas bien que con la salud no se juega”, dice la cibernauta que la encaró.

Samahara Lobatón expresó su fastidio por el comentario de la chica y dio detalles de su trastorno. "Tengo migraña neural. Después de 7 días, me he levantado de mi cama y sí, tengo parálisis facial leve. Médicamente se dice de media cruz. No puedo sonreír por completo ni levantar una ceja. La mitad de mi cara no la siento y cada vez que me duele la cabeza, me duele la cara”, escribió la joven en Instagram.

La hija de Melissa Klug, con quien se encuentra distanciada por Jefferson Farfán, aseguró que “jamás jugaría con algo así”, pues Gianella Marquina también sufrió eso. “A mi hermana lamentablemente le dio la peor, le agradezco a Dios que lo mío fue leve”, indicó. “No tengo derrame, tengo parálisis leve”, explicó.

Junto a la captura de la conversación, Samahara Lobatón aseguró que no hablará más de su salud porque no se siente bien. “Me duele la cabeza, un dolor que no es normal y solo los que han estado conmigo saben que han sido los peores”, expresó.

Samahara Lobaton instagram

Como lo recordó Samahara, a Gianella Marquina le dio parálisis facial grave cuando tenía 15 años. Fue la misma hija mayor de Melissa Klug que lo confesó en Youtube. En esa ocasión explicó por qué no puede sonreír bien.