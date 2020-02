A pesar de que Meghan Markle y Harry se encuentran bien instalados en Canadá junto a su hijo Archie, ellos estarían buscando una casa de verano en Los Ángeles y sus alrededores, según el portal de entretenimiento E! News.

“Están mirando posibles casas online y entrevistando posibles equipos de seguridad. Están haciendo planes para ver si sus necesidades son posibles en cuestión de logística", indicó la fuente, en alusión a las estrictas medidas de seguridad que implentaron en su casa en Canadá

Asimismo, consideró la importancia que tienen las amistades de Harry, y sobre todo Markle, en sus vidas. "Meghan quiere un hogar donde pueda organizar reuniones de trabajo y también recibir y entretener a sus amigos”, recalcó.

Cabe recalcar que Meghan Markle se crió en esta zona de los Estados Unidos, en el barrio de View Park-Windsor Hills.

Harry y Meghan Markle en un juego de baseball en New York

No obstante, la ex duquesa considera vivir en temporada de verano en Malibú, según agentes inmobiliarios de la zona. Esta posible decisión no llegó a gustar del todo a los vecinos del lugar, ya que no desean encontrarse con más paparazzis, en un área que de por sí los ricos y famosos cuentan con privacidad.

Además, se reparten los terrenos sobre las montañas de Santa Mónica con una vista privilegiada frente al mar.

El príncipe Harry y Meghan Markle presentando en sociedad a Archie

Vale aclarar que tanto Harry como Meghan comentaron que ahora pasarán más tiempo entre Inglaterra y Norteamérica, pero no han mencionado un lugar de manera específica. Actualmente se encuentran viviendo en la provincia de Columbia Británica.