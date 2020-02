Miles de fanáticos quedaron decepcionados la noche del jueves 6 de febrero en las inmediaciones del Estadio Nacional, donde esperaban presenciar el esperado concierto del colombiano Maluma. Sin embargo, el show fue cancelado y la empresa responsable del evento se pronunció a través de un comunicado oficial para disculparse con sus “zetalovers” y anunciar las medidas que tomarán a partir del incidente.

“Para el día de hoy, jueves 6 de febrero del 2020, Zeta Gas tenía programado la realización del súper ‘Zeta Concierto 2020’, un evento ideado para agradecer la fidelidad de la familia peruana. Sin embargo, por motivos ajenos a la empresa, el evento ha sido cancelado”, inició el pronunciamiento.

Pese a la aclaración, en el anuncio no se especifica quién sería responsable de la suspención del gran evento. "Queremos comunicarle a todos nuestros zetalovers que lamentamos profundamente esta situación, la cual no es responsabilidad de la empresa, de la organización del evento, ni de los artistas participantes, ya que cumplimos con toda la legislación y requisitos vigentes para llevar acabo dicho evento”, continúa.

Las 20 mil personas que llegaron hasta el José Díaz lograron adquirir sus entradas por medio de puntos que los clientes acumulan cada vez que consumen el producto. Sobre ello, indicaron que los “zetapuntos de las entradas serán devueltos a la brevedad”.

Cabe señalar que el presidente del IPD, Gustavo San Martín, confirmó que se realizaron las gestiones junto con la empresa organizadora del evento, Defensa Civil no emitió los certificados de autorización. "Lamentablemente, ya hay un grupo de personas haciendo cola (afuera del Estadio Nacional). Nosotros, obviamente hemos dispuesto que las puertas no se abran. Creo que hay un pequeño grupo de gente que ingresó antes de que nosotros tomáramos la decisión. Hasta el último momento intentamos hacer las coordinaciones para tener el certificado de Defensa Civil y sin esa normativa nosotros no podemos dar el pase para este evento”, señaló el representante de Instituto Peruano del Deporte.