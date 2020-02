Magaly Medina tuvo como invitado a Carlos Galdós en la reciente emisión de su programa. El humorista llegó a promocionar su show para el día de San Valentín, pero no contó con la curiosidad de la figura de ATV.

El comediante bromeaba con la popular ‘Urraca’ sobre las recientes cirugías a las que se habría sometido Sheyla Rojas y César Acuña; sin embargo, el tema se fue poniendo más candente cuando Galdós hablaba de las aplicaciones que maneja en su móvil, el cual fue divisado por la conductora y expuso la supuesta conversación de Jossmery Toledo y el ‘showman’.

“Oye, he descubierto que estabas chateando con la policía Jossmery. Estaba whatssapeandose con ella, ¿o sea, es tu amiga?”, indicó Magaly Medina. De inmediato, Carlos Galdós respondió lo siguiente: “En serio, no te estoy relojeando. Me dice ‘manda saludos a mi amiga Magaly’. Igual me cae bien, entiendo su chamba. Obvio, le digo ríete nomás”.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ recordó que Jossmery Toledo le quiso demandar por emitir las imágenes de su antes y después.

“Pero claro, tiene que entenderlo. ¡Qué raro! Hace algunos días quería demandarme. Tiene que entenderla (risas). ¿Tú eres su representante ahora?”, agregó.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV, la firme” le hizo una invitación a Jossmery Toledo para que la visite en el set.

¿Quién es Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo es una suboficial de la Policía Nacional del Perú que se hizo conocida luego de compartir un video de Tik Tok en el que aparecía utilizando el uniforme de su institución.

Tras la difusión de este video, se generó la polémica. Mientras algunos reprobaban el accionar de Jossmery Toledo, otros apoyaban a la joven suboficial y comenzaban a seguirla en redes sociales.