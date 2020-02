La Tigresa del Oriente viene acaparando titulares de distintos medios tras ser denunciada por su expareja, Elmer Molocho, quién afirma haber sido maltratado físicamente.

“Siempre yo soy todo lo malo. Soy el mantenido, el vividor, el que le pega, el que la maltrata. Si ella dice que yo la he maltratado verbalmente, por qué no me denuncia. Ella es la que me hace daño con todo lo que dice”, relató el joven.

Asimismo, Elmer Molocho asegura que todos las acusaciones que se le han realizado en su contra es totalmente falso.

“Nunca le he levantado la mano a una mujer, tampoco la he insultado ni la he humillado, pero ella sí. Una vez en Argentina me metió mano, luego cuando estuvimos en Piura también. ¿Si me golpeó? Sí, me golpeó y yo callaba por miedo, porque amenazaba con destruirme en los medios”, explicó el muchacho.

Según Elmer Molocho, la relación que sostenía con La Tigresa del Oriente llegó a su fin porque él nunca quiso convivir con la cantante peruana.

La Tigresa del Oriente

“El domingo estuvimos trabajando y en la noche me dice para irnos a vivir juntos. No quise y me dijo ‘hasta acá nada más’, yo le dije ‘normal’ y así fue. Quedamos en que ninguno de los dos iba a hablar del otro, pero ahora veo que ella está arremetiendo contra mí”, comentó a un medio local.

Además, le envió un mensaje a la intérprete de “Israel” si sigue hablando de él. “A la Tigresa todos la ven como la buenita, pero no saben cuánto tiempo he aguantado tantas cosas. Solo quiero que ella pare con todo esto, que deje de hablar. Me voy a cansar y le voy a sacar todas sus verdades”, sentenció el indignado joven.