En ‘La isla de las tentaciones’ hay cada vez más embrollos. Esta vez, las involucradas son Fani, Andrea y Fiama, que no están teniendo una buena semana. Sumado a esto, Telecinco pondrá en el plató a las cinco parejas, el próximo jueves, para que, cara a cara, den a conocer cuál ha sido su futuro luego de estar en el reality.

Por lo que se vio anoche, al parecer el futuro no sería como todos los habían pensado, aunque se presume que alguno sí lo habían imaginado y planeado. Y es que Rubén, el hombre que Fani buscaba, le dará unas calabazas mejores que las que hay en Halloween. Él ha demostrado a la perfección su papel de cazador, pues es todo un seductor.

Pero aquí es donde Fani la está pasando de malas, pues Rubén ha visto que ella está totalmente decantada con él y que no está pensando solo en enredarse con él por simple placer, sino que busca algo más serio. Esto ha ocasionado que el cazador entre en pánico y ahora no puede ni dormir con Fani, ni hablar de un futuro y muchos menos involucrarse íntimamente con ella.

“Fuera sí que me gustaría seguir conociéndote, pero…”, dijo Fani a Rubén anoche, dando a conocer sus intenciones. Y el desvío de respuesta que le mandó Rubén: “Me gusta verte con esta luz tenue…”. Entonces, ¿qué va a pasar con esta “pareja”? Para todos ya ha quedado clarísima la posición del cazador, pero… ¿y a Fani? El karma le ha llegado.

Este chico solo ha querido un momento de calentura y al diablo el resto, pues está huyendo a vista de Fani. Así es como Fani va a recibir un poco de su propia medicina. Engañó a Christopher con Rubén, el primero que era su novio corta la relación y ahora la tentación no quiere tener nada con ella. Vaya ironía.

Rubén estará ansiando que acaben las 24 horas que queda de ‘La isla de las tentaciones’ para salir corriendo a todo lo que da y coger un vuelo rumbo a Madrid sin boleto de retorno. Y esto muy a pesar de que Fani quiera salir de la isla con él.

Otra vez Fani

Anoche, en el reality, Fani decía “si me lo propongo puedo conquistar a Rubén”, pero, pues, al parecer, es la única que no se ha dado cuenta que Rubén fue a la isla no para conquistarla sino para que le vieran y le conocieran, y también para que los espectadores le hicieran parte de sus vidas.

Y vaya que lo ha logrado, metiéndose con las novias de otros competidores, causando una ruptura y por qué no, convertiéndose en el protagonista de gran parte del programa.

Tras la develación de sus intenciones, Fani solo ha visto el alejamiento de Rubén. Bueno, al menos esto pasó antes de salir de la isla. A Rubén solo le queda que Fani diga que se va con él para echarse a correr mejor que maratonista.

Las mentiras de Fiama

Un gran papelón es el que han presentado Álex y Fiama en ‘La isla de las tentaciones’, pues parece ser que todo lo que han hecho estas semanas en el reality estaba más que planeado. Así lo reveló Susana, que Julián, uno de los solteros que fue expulsado hace poco, le había contado el entramado.

Y las mentiras siguieron. Tras verse expuesta, Fiama fue protagonista de un show. Armó sus maletas y con gran histeria rompió las fotos con Álex, se quitó el anillo de compromiso y, para cerrar con broche de oro, se metió en la cama con Joy. Todo, evidentemente, era más falso que lo que pasó en la isla.

En la última hoguera dijo sentirse traicionada, tras conocer que existe una soltera con la que Álex ha conectado. Incluso, dijo estar pensando terminar con la relación. Sin duda, su actuación esa noche fue digna de un Óscar, pero que si ya la han pillado en las mentiras, ¿para qué continuar?

A las finales, Álex, tras ser preguntado por Mónica Naranjo si conocía a Julián, terminó aceptándolo y refirió que sí le pidió que cuidara de Fiama. Pero eso no es lo grave. Julián habría confesado que Álex le dijo que él y Fiama habían planificado todo lo que harían en la isla. Queda esperar al plató del jueves para ver si alguno se anima a contar la verdad, ¿no?

Andrea es puesta en su sitio

¿Y qué pasó con esta chica? Su actitud ha ocasionado que Mónica Naranjo no resista más y le calle la boca luego de escuchar anoche cómo Andrea iba a pedirle explicaciones a Ismael por lo que había sucedido en la villa de los chicos.

Un descaro total. Andrea, que ha engañado a Ismael en múltiples ocasiones le quiere pedir explicaciones a él. Mónica replicó y dijo “Andrea, permíteme, pero hay algo que no entiendo. ¿Te sientes traicionada y quieres que él te dé explicaciones? ¿Por un beso? Pero tú duermes con Óscar y te parece bien”. Vaya chica.