Ramón García sobre Farfán: “No es cualquier personaje, representa el sueño de muchos”

La película ‘La Foquita: el 10 la calle’, ha sido vista por 370 mil espectadores aproximadamente desde su estreno. La cinta tiene en el elenco principal al destacado actor Ramón García, quien interpreta a un entrañable profesor Óscar Montalvo, entrenador de las divisiones menores del Club Deportivo Municipal, cuyo nombre Farfán se tatuó en el brazo.

“No tuve muchos problemas para decir que sí, por el tema y porque Farfán es un icono dentro de nuestra historia deportiva y también de la historia del país”, nos dijo el actor en la alfombra roja de la película. Para Ramón García, la historia del futbolista tenía que ser contada como un ejemplo. “Él no es cualquier personaje, es el sueño de muchos jóvenes que quieren llegar a ser como él. Y se puede hacer, se puede lograr... a veces, hay la frustración: ‘que si no tengo esto, no voy a poder ser un profesional’ o ‘no tengo un apellido’, 'no pertenezco a una clase social’. Aquí demostramos que cualquier puede ascender siempre y cuando se luche y se trabaje con el talento que Dios nos dio”.

El actor contó que se identifica con partes de la historia. García era muy joven cuando perdió a sus padres y, aunque Farfán y su mamá fueron un ‘equipo’, pasaron una situación de abandono y pobreza. Todo ello es abordado en la película. “Ellos salieron adelante, ahora se pueden dar el lujo de comer la comida que quieran de Berlín y se la traen. Antes tenían que comer frijoles y eso, ¡si es que había frijoles!”.

Martín Casapía, director del filme, nos dijo que era consciente de que “muchos pensarían que se trata de una película de farándula”, pero que él -y el mismo Farfán- siempre tuvieron en mente apartar esos temas de la película. En ese sentido, García opinó sobre la intención de darle un lugar en el cine a un futbolista que a veces, fue más recurrente en noticias alejadas de lo deportivo. “¡Gracias a Dios! No hemos tenido un Maradona que fue un gran futbolista, pero al final terminó mal. Farfán fue educado y llevado a un colegio para tener una visión del mundo diferente. Por eso también el profesor Constantino Carvallo fue un gran valor en su desarrollo y en el de Paolo Guerrero”.

García grabó a fines del 2019 la continuación de la serie de HBO 'The Young Pope’ al lado del nominado al Óscar, Globo de Oro y ganador del Bafta, Jude Law. “Pero por ahora estoy dedicado a la docencia básicamente”, agregó con una sonrisa. En la serie, ahora bajo el nombre ‘The New Pope’, el actor peruano interpreta al cardenal Aguirre.

-La primera vez que lo llamaron para la serie (en el 2015), decía que no creía que lo volverían a llamar para la nueva temporada. ¿Acaso prefiere ser perfil bajo, usted?

(Risas)Sí, porque creo que es una suerte, no creo que sea nadie especial. Lo que sí me llenó de …vamos, me hinchó mucho el pecho, fue que la primera vez me llamaron para 17 llamados, ahora me llamaron para 42. Dije: por algo será ¿no?

(E.B)