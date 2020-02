Kirk Douglas, de ícono del cine a ‘acusado’

Redacción Fama

Desde Steven Spielberg hasta activistas han opinado del legado de Kirk Douglas, por razones diametralmente opuestas. “Kirk conservó su carisma de estrella de cine hasta el final de su maravillosa vida y me siento honrado de haber sido una pequeña parte de sus últimos 45 años. Extrañaré sus notas escritas a mano, cartas y consejos paternos, y su sabiduría y coraje”, sostuvo el director.

Y mientras Hollywood se rinde en homenajes para ‘la última estrella de la edad de oro del cine’, feministas y los medios internacionales han recordado el ‘rumor’ -para algunos un ‘secreto a voces’ en la industria- que pesa contra el patriarca de los Douglas: ser el agresor que menciona la familia de Natalie Wood y que ha sido descrito en decenas de crónicas.

PUEDES VER Kirk Douglas: Academia le rinde homenaje al ícono de Hollywood

Por lo pronto, Variety confirmó que la Academia incluyó a Douglas en la sección In memoriam de los Premios Óscar de este domingo. “No está claro si tendrán algún tributo adicional”, sostiene la revista. “Dado el tamaño de Douglas en la industria, no es sorprendente que hayan modificado la sección In memoriam para incluirlo”.

¿Por qué prefieren honrar a Natalie Wood?

No es la primera vez que el nombre Kirk Douglas se vuelve tendencia por su relación con Natalie Wood, una estrella nominada al Óscar en tres ocasiones antes de los 25 años. En el 2018, tras la presentación del actor en los Globos de Oro -y en pleno auge del movimiento feminista Me Too-, las redes sociales ardieron en críticas por obviar los artículos que lo citaban como el presunto abusador de la actriz a la que le llevaba más de 20 años.

Ayer, en la versión francesa de Huffington Post, feministas y la prensa europea recordaron por qué algunos preferían honrar a Wood, que era tendencia mundial a raíz de la muerte del patriarca de los Douglas. “La actriz de West Side Story encontrada ahogada a la edad de 43 años en 1981, fue presuntamente violada por un ‘actor famoso’ cuando era una adolescente. Se hizo público en 2012 por el blog ‘Crazy Day and Nights’, sitio oscuro conocido por revelar los peores secretos de las celebridades. Sería Kirk Douglas”.

PUEDES VER Catherine Zeta-Jones se despidió de Kirk Douglas con un emotivo mensaje

La violación habría ocurrido en 1954. Wood fue invitada por “una gran personalidad de Hollywood” para audicionar. La historia también está en el testimonio de su hermana Lana Wood en ‘Fatal Voyage: The Mysterious Death of Natalie Wood’. Aunque no da el nombre del agresor. “La llevamos hasta el Chateau Marmont y mi madre y yo nos quedamos sentadas en el coche durante horas, hasta el punto de que me quedé dormida, y esa fue la entrevista en la que Natalie fue violada”, cuenta en el programa Lana, que en esa época tenía 8 años. “Oí a Natalie y a mi madre hablando en voz baja, aunque acaloradamente. Pasaron muchos años y solo aludió que había pasado algo malo, y culpó a mi madre por ser demasiado impaciente para que consiguiera papeles. Nunca le dijo nada a las autoridades, ni a nadie”.

En octubre del 2019, El País publicó un especial en el que incluyó a Douglas. “Lleva casi cinco décadas arrastrando el rumor de que encerró a una joven Wood en una habitación de hotel durante un casting, la agredió, la humilló y la violó varias veces. Al llegar a casa, la madre de Wood la regañó por ‘haber molestado’ al actor y la llevó al hospital discretamente. Wood nunca se recuperó psicológicamente del ataque. Según diversas crónicas, ‘todo el mundo sabe que se trata de Kirk Douglas’”.

En el libro Natasha: The Biography of Natalie Wood, lanzado en 2002, dice esto en la reseña: “Natalie creció rápidamente, sola e inadaptada, insegura de su identidad. A los quince años se había embarcado en una aventura amorosa con un director, fue brutalmente violada por una destacada estrella de Hollywood cuando tenía dieciséis años”. Hasta el cierre de esta edición, la familia de Wood no se ha pronunciado. “Ningún violador debería ser un ídolo. Esta madrugada era tendencia en Estados Unidos por encima de Douglas. La historia no la escriben solo los historiadores”, ‘tuiteó’ la cuenta de violencia sexual en España.

Reacciones

Hugh Jackman - actor

“Kirk Douglas fue uno de los mejores actores de todos los tiempos. Kirk compartió historias increíbles. Era divertido, autocrítico, generoso y brutalmente honesto. En una palabra...leyenda”.

Steven Spielberg - director

“Extrañaré sus notas escritas a mano, cartas y consejos paternos, y su sabiduría y coraje. Incluso más allá de un trabajo tan impresionante, son suficientes para inspirarme para el resto del mío”.

Michael Douglas - actor

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario comprometido con la justicia”.