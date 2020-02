La conductora de televisión Karla Tarazona conmocionó a todos en el set del programa “Válgame”, el viernes 7 de febrero, luego que llore en vivo al hablar de la relación paternal de Leonard León con sus pequeños.

“Me duele, como mamá, sentar a mis hijos en un lugar así (en un juzgado) para que declaren el porqué quieren ir con él y por qué no. Me duele ver a mi hijo cómo se pone cuando lo ve (a su padre). Mucha gente me juzga, me señala. Pero nadie vive el día a día, lo que pasan mis hijos”, señaló Karla Tarazona muy emocionada.

Además, aseguró que ella no le prohíbe al artista visitar a sus hijos. Sin embargo, le molesta que Leonard León no tenga continuidad en sus visitas.

“La última vez que apareció Leonard en el colegio, mi hijo mayor se puso mal, le dio ataque de ansiedad. Él no los volvió a ver. No porque lo prohíba, pero sí hay ciertas cosas que hay que cumplir. No me molesta que vayan a ver a mis hijos, pero si no vas a tener una continuidad, no juegues con los sentimientos de los niños”, agregó con la voz entrecortada la conductora que en los últimos días ha defendido a Melissa Klug.

Karla Tarazona se quiebra en vivo tras nueva demanda de Leonard León. Fotos: Jenny Valdivia

Además, la animadora contó detalles de la demanda de régimen de visitas que el cantante Leonard León presentó recientemente, y reveló que ella hubiese querido llegar a una conciliación sin la necesidad de contar con una demanda.

“Él me ha interpuesto una demanda por régimen de visitas hace un mes, la citación será en mayo. Me demanda y no va a ver a mis hijos”, sentenció Karla Tarazona.