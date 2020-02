Julieta Venegas revela motivo por el cual dejó México hace dos años y se marchó a Argentina

La cantante Julieta Venegas dio a conocer los motivos por los que salió de México y se fue a vivir a Argentina. La compositora viajó al país sudamericano hace dos años junto a su hija Simona.

En presencia de medios de comunicación, Julieta indicó que se fue luego de haberse enamorado. “La verdad me fui por amor. Me enamoré, no fue por inseguridad, aunque la ciudad me había rebasado mucho”, indicó.

En otro momento de la entrevista, la intérprete de ‘Andar conmigo’ declaró que “las cosas pasan por algo” y que se siente bien en Argentina. Según explicó, no maneja, camina mucho por las calles y le gusta el tiempo que tiene.

La artista expresó que disfruta llevar a su hija a la escuela y que prefiere vivir en pareja. Asimismo destacó la manera en que se está educando su hija. “Mi hija es bastante revolucionaria, tiene otro bagaje, trae otra información por la vida que le ha tocado, por sus papás, absorbe todo y eso también genera un cambio”, manifestó.

Simona es fruto de la relación entre Julieta y el músico Rodrigo García. Ella nació a mediados del 2010. Luego de su nacimiento, se generó una polémica por la paternidad de la niña. Rodrigo inició un proceso para que se le reconociera como el padre de Simona.

Actualmente, Julieta Venegas mantiene una relación con el empresario argentino Pablo Braun. Ella contó que cuando el padre de su hija volvió a Argentina, había comenzado su otra relación.

La cantante mexicana comentó también que conoció un texto de teatro llamado ‘La Enamorada’, de Santiago Loza, relato que le gustó bastante. El título de este libro es el mismo de su último álbum, el cual se publicó el año pasado con nueve canciones.