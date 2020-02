“Me vas a hacer muchísima falta”, Irene Rosales se despide de su madre con un emotivo mensaje

Irene Rosales ha dedicado una emotiva publicación a su madre, Mayte Vázquez, fallecida el pasado jueves tras luchar contra el cáncer. La mujer de Kiko Rivera ha compartido una fotografía de su boda en la que tanto ella como el hijo de Isabel Pantoja aparecen junto a Mayte en un momento tan especial para la familia.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dedicado un precioso mensaje a su progenitora, con quien era muy unida. “Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta, pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura, mami”, ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una foto del día de su boda con Kiko Rivera. El DJ también se ha despedido de su suegra con estas bonitas palabras: “Siempre en nuestros corazones”.

PUEDES VER: Madre de Irene Rosales muere luego de una larga lucha contra el cáncer

Emotiva foto

Emotivo mensaje de Irene a su madre. Instagram: @irenerova24

La noticia de la muerte de Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales, sobrevenía este jueves dejando un gran dolor en toda la familia, pero sin duda la que está pasando por uno de los momentos más duros de su vida es la propia Irene. La colaboradora se trasladaba junto a su padre y su hermana al tanatorio y más tarde llegan los familiares más cercanos.

La mujer de Kiko Rivera tiene a su lado a su círculo más cercano que se desplazó hasta el tanatorio sevillano donde se veló a la fallecida. El fallecimiento ha sumido en un intenso dolor toda la familia y sobre todo a Irene, quien ha recibido todo el apoyo de su marido y su suegra Isabel Pantoja.

La cantante llegaba acompañada y de la mano de su hijo a las instalaciones funerarias con un gesto compungido que intentaba ocultar parcialmente con unas grandes gafas de sol. Ya en el interior, se fundía con su nuera en un sentido abrazo y la intentaba consolar con gestos de cariño que demostraban la entrañable relación que tienen. De hecho, en más de una ocasión Irene ha declarado que Isabel es una gran suegra.

Kiko Rivera acompaña a su esposa en estos duros momentos

Kiko Rivera ha querido aventurar a sus seguidores de Instagram que estará desaparecido algunos días para poder centrarse en Irene Rosales y acompañarla durante estos duros momentos. “Debido a los acontecimientos ocurridos, seré yo, el community manager de Kiko Rivera, quien manejes sus redes sociales durante los próximos días”, reza el mensaje con el que el también cantante ha querido anunciar su retiro temporal de las redes sociales.

Instagram: @riverakiko

Irene llegó a las once de la mañana al tanatorio de Camas y poco después lo hacía Kiko. Allí se encuentra el padre de la joven, que está muy delicado de salud, y sus hermanos. Según han informado en ‘El programa de Ana Rosa’, a las cuatro de la tarde se va a oficiar una misa funeral en la iglesia de Santiago, de Castilleja de la Cuesta, la localidad sevillana en la que viven Irene y Kiko. Después, los restos mortales de Mayte Vázquez serán incinerados.

Isabel Pantoja estuvo hasta la una de la madrugada junto a Irene y se encuentra muy afectada por la excelente relación que mantiene con ella.

Irene Rosales ya contó en ‘Viva la vida’ que su madre se encontraba ‘muy malita’ ya que llevaba meses luchando contra un cáncer, que finalmente no ha superado. La colaboradora contaba la complicada situación familiar que atravesaba, pues la batalla de sus madre se unía a la enfermedad de su padre que tras una caída convive con un tumor cerebral desde hace ya 16 años. Irene siempre ha declarado estar muy unida a sus padres y hermanas.