Yahir defiende su papel protagónico en “Hoy no me puedo levantar” [VIDEO]

La elección del cantante mexicano Yahir como el intérprete de Mario en el musical “Hoy no me puedo levantar” generó muchas críticas por parte del público. Esto debido a que el actor tiene 40 años y en la obra interpreta a Mario, un joven tiene 20 años y anhela ser cantante. No obstante, Yahir declaró que estas críticas no le afectan y que se siente cómodo con su papel en la obra, en la que también actúa Belinda.

Luego de que terminará la presentación del musical en el Centro Cultural Teatro 2, Yahir indicó: “Me siento en una etapa de 20, en otros momentos de 30 y unos más de 40. Voy variando todo y trato de tener mucha energía. Estoy en buen momento”.

Yahir canta y baila junto a Belinda, con quien tiene una complicidad única en el escenario. La obra se basa en la historia de la banda española Mecano, que compone todas las canciones del musical. Los cantantes mexicanos se desplazan bailando y cantando de un lado a otro en el escenario, mientras continúan con sus respectivos diálogos.

En el musical, Belinda interpreta a María, quien muestra sus mejores atuendos en el musical y trasciende por darse un beso con otro personaje de la obra.

A pesar de que la obra “Hoy no me puedo levantar” tiene una duración de 3 horas, el público queda atrapado en la historia adaptada a los éxitos de Mecano. Por otro lado, las proyecciones de luces y vídeos originan una mejor escenografía.

Cabe señalar que Yahir y Belinda están acompañados por Jesús Zavala, Sergio Basañez y Fran Meric en el elenco de “Hoy no me puedo levantar”, proyecto producido por Alejandro Gou y que se presenta por última vez en México.

¿Yahir y Belinda son novios?

Hace unos días, Yahir y Belinda brindaron una entrevista donde dieron detalles sobre la buena relación que los une y sobre lo que piensa uno del otro. Sin embargo, no aseguraron si eran pareja o no, por lo que el público sigue intrigado.

Cuando la entrevistaron, Belinda señaló que Yahir “es un chavo muy trabajador, profesional, talentoso y lindo… Tenemos una relación bonita que seguirá creciendo”.

Por su parte, Yahir no dudó en halagar a la intérprete de ‘Angel'. “La verdad es que encontramos una relación increíble… es una mujer inteligente, divertida, con un corazón enorme y además es una gran artista”, señaló el cantante.