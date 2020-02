Guns N’ Roses empieza gira con la que volverán a Perú [VIDEO]

Guns N’ Roses inició la gira mundial que los reencontrará con el Perú el próximo 24 de marzo, cuando la banda de Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presente en el Estadio de San Marcos, en el marco latinoamericano de su tour 2020, en el que celebra más de 30 años de exitosa carrera y el reencuentro de sus miembros fundadores.

Guns N’ Roses ofreció un repaso por su extenso catálogo de éxitos, tales como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine”, “Patience”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Paradise City”, “Civil War”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Nightrain”, “It’s So Easy”, entre otros.

De acuerdo a las críticas y a las reseñas de los fans en redes sociales, Guns N’ Roses sonó muy sólida, tal como en los anteriores tramos de su gira de reencuentro, con un Axl Rose luciéndose en el escenario, tanto a nivel vocal como al comunicarse con el público, un Slash dándolo todo a la guitarra y el carisma de Duff McKagan animando la fiesta a otros niveles.

Guns N’ Roses volverá a nuestro país el martes 24 de marzo para presentarse en el Estadio de la Universidad San Marcos, como parte del tramo latinoamericano de su exitosa gira “Not In This Lifetime”, que ha sido considerada como la tercera más exitosa de todos los tiempos.