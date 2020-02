José Derbez asegura que hablará de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en su stand up

El vínculo entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es complicado, pero su hijo José Derbez está listo para hablar sobre la relación que ha tenido con sus padres, y cómo ellos se han tratado en estos últimos años. Recordemos que hasta ellos aseguran que no se dirigen la palabra.

“Todo mi stand up habla de mi mamá, de mi papá, de problemas que hemos tenido, de mis relaciones, habla de todo, va a estar muy chistoso y muy polémico”, declaró al tomar la decisión de hacer comedia en vivo gracias al éxito de la serie ‘De viaje con los Derbez’.

Asimismo, señaló que no le importa ventilar los problemas personales ni de su familia, tanto que reporteros le preguntaron sobre si tenía la autorización de parte de sus padres actores. “Eso me vale, sin permiso”, recalcó.

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez

Además, él aclaró, acerca los rumores que hablaban de su sexualidad, que diría en público su orientación. “Si fue gay, si fuera bisexual, ya lo hubiera dicho… si fuera bisexual hasta tendría más ganado, no nada más me limitaría, pero no, estoy bastante consciente de lo que soy, de lo que quiero”, indicó el actor, quien además fue cuestionado por su separación con la modelo Bárbara Escalante.

Debido a ello, declaró en noviembre del año pasado. "Terminamos muy bien, estamos muy contentos con la decisión que tomamos, no es fácil, está siendo un proceso difícil para los dos porque fueron cinco años y medio y pues bueno es un proceso que lleva tiempo”, afirmó, además de comentar que ahora son buenos amigos.