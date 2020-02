Isabel Acevedo responde sobre locura de amor de Christian Domínguez a Pamela Franco

Isabel Acevedo fue abordada por las cámaras de “En boca de todos” para dar su opinión sobre la última locura de amor de su expareja Christian Domínguez. El cumbiambero expresó todos sus sentimientos a Pamela Franco el pasado jueves en el set del programa.

Al respecto, la popular ‘Chabelita’ fue consultada por sobre cómo vio esta gran demostración de amor del líder de la “Gran orquesta internacional” a la cantante de “Alma bella”.

"Lo que pasa es que no son temas importantes. Como lo dije en un momento: para qué revivir a los muertos", respondió tajantemente al reportero.

Así también, le volvió a replantear la pregunta y le dijo si le parecía repetido dicho ‘modus operandi’ del artista. “Lo pasado pisado, son temas que no me importan”, recalcó Isabel Acevedo.

"Es un tema que ya no importa. Nadie me comenta sobre eso", agregó la 'Chabelita'. Así también, remarcó que no tendría ningún problema en cruzarse con él en el canal y saludarlo, sin embargo, aseguró que no le desearía suerte en su nueva relación.

¿Isabel Acevedo y Christian Domínguez se verán las caras?

Como se recuerda, la bailarina ya es parte del elenco de “Esto es guerra” y Christian Domínguez suele ser invitado ocasionalmente en los programas de América Televisión.

Isabel Acevedo no descarta encuentro con Christian Domínguez.

Ya en el set de “En boca de todos”, Maju Mantilla respaldó la postura de Isabel Acevedo, diciendo que no le vuelvan a preguntar sobre el cumbiambero. “Por favor, ya no le preguntan a ‘Chabelita’ sobre Christian Domíngues. Ella no quiere saber más de él”, sostuvo en el magazine.