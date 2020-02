Tamara Gorro: internan a hijo de influencer por urgencia médica [VIDEO]

Tamara Gorro la está pasando de malas. Y es que ha tenido que viajar a toda prisa hasta Valencia porque su hijo Antonio fue ingresado urgencia. El hecho ocurre días después de haber viajado a Guijón junto a su esposo, el futbolista Ezequiel Garay, quien fue operado por una lesión.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer dio a conocer que abandonaba la ciudad donde se encontraba con su marido. “Gijón, te he conocido de una manera que no es la mejor. Pero lo que más me duele es irme de la manera que lo hago y corriendo. Todo tu entorno ha hecho que me sienta especial, y mereces unas palabras con profundidad. Prometo hacerlo. Hasta pronto. Gracias eternas”, publicó junto a una fotografía de la ciudad asturiana.

Publicación en redes sociales de Tamara Gorro sobre el abandono de Gijón. (Foto: Instagram)

Tiempo más tarde de esta publicación, retornó a las redes sociales para aclarar su salida de Gijón. A través de un video, Tamara indicó: “Buenos días, familia virtual. Os doy los buenos días de la misma manera que lo he hecho estos días, pero en un lugar diferente. Concretamente desde Valencia, estoy en el hospital de Valencia”.

En esta escena, la presentadora luce un plumífero blanco y negro, y tiene unas prominentes ojeras con los ojos rojizos, como si hubiera estado llorando.

“Ayer tuvimos que salir de urgencia corriendo para Valencia, porque me llamaron a las ocho de la tarde, que mi hijo Antonio estaba ingresado. Le han tenido que ingresar de urgencia”, señaló la influencer de 33 años.

Sobre el estado de su menor hijo, mencionó que prefería no comentar el diagnóstico hasta que conversara con los médicos, y es que ella llegó a Valencia en horas de la noche.

“Tengo la mente bastante aturdida. ¿Por qué hago esto? Pues porque, lógicamente, había compañeros de prensa que estaban esperando la salida de Ezequiel y tampoco me parece necesario que os tengáis que enterar por nadie, cuando yo soy una tía que os digo todo. No hay necesidad. Entonces, os iré diciendo y sé que entenderéis que no os diga nada ahora”, indicó.

La situación de su esposo

El futbolista Ezequiel Garay, marido de Tamara, fue operado tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Esto sucedió el domingo cuando se enfrentaban en partido el Valencia contra el Celta de Vigo.

Ezequiel tuvo que viajar hasta Gijón para ser operado en el Hospital Begoña. El traslado hasta la localidad asturiana fue para que la cirugía la realizara el doctor Maestro, que es el médico de confianza del exentrenador del Valencia, Marcelino García Toral.

La operación fue exitosa y se espera que el futbolista reciba el alta en los próximos días. En estos días su esposa Tamara Gorro estuvo con él en Gijón, pero tuvo que volver a Valencia por el ingreso del hijo que tienen en común.